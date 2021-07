UBILI SU MI OCA U DOMU IZ PAKLA! Na VMA je primljen ZAPUŠTEN I DEHIDRIRAN! Strašno svedočenje Beograđanke o domu Holidej haus

Violeta Dimitrijević je svedočila za Kurir o smrti oca za koju okrivljuje dom "Holidej haus", čiji je korisnik on bio pre smrti

- U dom "Holidej haus" na Petlovom brdu odvela sam oca vitalnog i pokretnog, ali dementnog. Malo više od dva meseca boravka tamo su ga ubila. Tvrdim da su ljudi zaposleni u domu direktno odgovorni za njegovu smrt!

Ovako za Kurir govori Violeta Dimitrijević, čiji je otac Đorđe Dimitrijević (80) preminuo 2019. godine. Ona kaže da je njenom ocu posle majčine smrti ustanovljena demencija i Alchajmerova bolest. Nekad ga je, kaže Violeta, vodila i na posao jer je mnogo bio vezan za nju. Zbog nemogućnosti brige odlučila je da ga stavi u dom. Mislila je da će boravak u izabranom domu za njega biti lep, ali se danas najviše kaje, jer je umro samo dva meseca kasnije, zbog čega se oseća krivom.

- Moj otac se kod kuće sam kupao, hranio, bio vitalan. Samo je bio dementan. U dom je primljen 27. maja 2019. godine. Prvi put je pao 28. jula i tada su me zvali u pola sedam ujutru i rekli da je "malo pao, ali da su ipak zvali hitnu pomoć". Oca sam zatekla sam jednim potpuno zatvorenim okom, a drugo je bilo poluotvoreno od otoka. Imao je oderotine na bradi, a ustanovljeno je i hematom na mozgu. Bila sam u šoku kako to može da se desi od jednog pada. Sve to neshvatljivo, a posebno mi je bila sumnjiva crna rana na ruci koja ukazuje da je bio vezivan. Iz bolnice je otpušten 6. avgusta i sanitetom su ga odvezli u dom - priča naša sagovornica i dodaje da su mu u posetu brat i ona otišli 14. avgusta. Tamo ih je dočekao novi šok.

- Sačekao nas je doktor, i u holu pričao kako je otac star, kako je njegova bolest tešla - faktički su nas pripremali na ono što ćemo da vidimo. Kada sam prišla krevetu videla sam živi leš. Tata je imao jedva 40 kilograma. Nije reagovao, mislila sam da je umro. Počela sam da plačem i da ga drmam, i otvorio je oči. Insistirala sam od zaposlenih iz doma da pozovu Hitnu pomoć, ali oni su mi oni rekli da hitna ne dolazi za takve pacijente. Onda smo mi pozvali hitnu pomoć. Odvezen je na VMA. U njihovom nalazu piše da je pacijent dovežen u "izrazito lošem zapuštenom stanju, sa znacima izrazite dehidratacije" - ispričala je naša sagovornica, potvrdivši time i ranije navode da je štićenicima tamo uskraćivana voda "da negovatelji ne bi morali često da im menjaju pelene".

U bolnici na VMA je bio od 14. avgusta do 2. septembra, i dobio je preporuku za Selters banju zbog stanja u kojem je bio. Tamo je i preminuo 14. septembra.

- Oni su mi ubili oca. Odvela sam ga na nogama, a posle dva meseca bio je mrtav. Pitala sam ga jednom šta se desilo, a on je samo govorio "ne znam, ne znam". Malo je što su ih zatvarili na šest meseci. Treba ih zatvoriti trajno, da to tamo nikada niko ne doživi.

Dom tužio ženu čiji je otac umro posle boravka kod njih Violeta Dimitrijević tužena je od strane doma " Holidej haus". - Kada mi je otac pušten sa VMA, tog 14. avgusta, pozvala sam dom i rekla da oca ne vraćam kod njih. Rekli su mi da imam plaćen ceo mesec. To sam odbila, i tatu poslala u banju. Posle dva meseca stigla mi je tužba zbog neplaćenog računa za upravo taj mesec.

Kurir.rs / Suzana Trajković