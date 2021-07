KLIMA UREĐAJI SVE ČEŠĆI IZAZIVAČI POŽARA U STANOVIMA! Vatrogasci apeluju na građane: Gasite ih kad izlazite iz stana!

Toplo vreme donosi i opasnost od požara. Osim jakih vrućina, čest uzrok vatre je i ljudski faktor.

U emsiji "Puls dana" na Kurir televiziji vatrogasac Filip Erić, zamenik komandira dobrovoljnog vatrogasnog društva "Matica" iz Zemuna objasnio je kako da sprečimo da do požara dođe.

- Veliki požari kao ovaj na Dorćolu nisu tako česti, i to niko ne želi. Evo do sada se gasi. Ne treba mnogo da izbije požar kada su ovako velike vrućine. Dovoljan je pikavac ili čak i staklena flaša. Poljoprivrednici pale useve, imam podatak da je za ovih 14 dana preko 600 intervencija odrađeno.To je nenormalno puno - kaže Filip, koji navodi da nema mnogo smrtnih slučajeva, što je dobro, ali se dešava da to najčešće budu poljoprivrednici.

Savet koji daje jeste da poljoprivrednici ne pale nakon žetve, ukoliko je to moguće, jer osim što sprečava širenje požara, umanjuje i mogućnosti za smrtni ishod.

- Skrenuo bih pažnju i na klima uređaje, dešava se makar jednom dnevno da se upravo zbog njih zapali neki stan.

