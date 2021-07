EKSKLUZIVNO! KURIR OTKRIVA: Patrijarh Porfirije na Egzitu, posetioci oduševljeni, srdačno ga pozdravili i slikali se s njim FOTO

Patrijarh Porfirije posetio je Egzit festival.

Na Petrovaradinskoj tvrđavi izazvao je oduševljenje kod posetilaca, koji su ga prepoznali.

Posebno su se obradovali bogoslovi koji su bili angažovani u pripremi festivala.

Narod je srdačno pozdravljao patrijarha, a on se sa svima pozdravio i fotografisao za uspomenu.

foto: Printscreen/Twitter

- Divno je bilo videti patrijarha Porfirija na jednom festivalu kao sto je Egzit. To možda u prvi mah niko ne bi očekivao, ali to samo pokazuje da je čovek iz naroda i da se ne libi da posećuje mesta, na kojima ga ne bismo očekivali. Svi su bili oduševljeni, što je i pored mnogobrojnih obaveza svratio do tvrđave, da vidi kako sve izgleda. On je i dalje naš Novosađanin, proveo je ovde sa nama u Kovilju i Novom Sadu više od 20 godina, iako je sada na celu Crkve u Beogradu. A znamo da naš patrijarh voli muziku koja se ovde izvodi - uz osmeh nam je rekao bogoslov Miloš, koji je imao čast da popriča i da se slika sa patrijarhom.

Inače, najbolji drugovi patrijarha Porfirija ranije su otkrili da je oduvek voleo rok muziku.

- Nosio je malo dužu kosu, slušao rokenrol i gotovo sve devojke bile su zaljubljene u njega. Uvek je bio odmeren, lepo vaspitan, veliki prijatelj koji je svima želeo da pomogne - rekao je Dušan Delić umetnik iz Čikaga.

(Kurir.rs/A.P.)