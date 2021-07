GUŽVE: Na suncu čekaju i po PET SATI za vozačku i saobraćajnu, MESEC DANA nema termina za pasoš i ličnu kartu!

Prošle godine, kada se pandemija koronavirusa razbuktala, skoro nikome nije padalo na um da ide na letovanje. Tako nisu ni proveravali do kada im važe pasoši, a mnogi ni kada im ističe lična karta. I sad, kada se otvorila ponovo mogućnost da se otisnu put Grčke, Crne Gore, Bugarske ili neke druge destinacije, nastao je problem - pasoš je istekao, ili je pred krajem važenja, lična takođe. A takvih je ne na hiljade, nego na desetine hiljada. Zbog nemara već od polovine maja počele su da se stvaraju ogromne gužve!

Preko E-uprave nema termina za narednih mesec dana, a u policijske stanice ipak dolaze ljudi koji se nadaju da će neko odustati pa da će ih primiti iako nemaju zakazano. I čekaju... Kažu, vredi pokušati, i bar im nije vrućina, za razliku od onih koji dolaze po vozačku ili saobraćajnu ili pak da bi produžili registraciju i koji obično moraju da prave redove napolju.

- Kad nemaš zakazano ovako kao ja, onda moraš izdvojiti skoro ceo dan da produžiš pasoš. Ovi koji imaju termin sve brzo obave, dođu kad je vreme i završe očas posla. Došao sam u šest ujutru, međutim, pre mene bilo ih je već desetoro. A šalteri se otvaraju u pola osam. Ovde ima ljudi i koji su stigli pre pet. Svi se nadamo da će neko odustati od onih koji su se prijavili preko E-uprave. Zaposleni na pasošima i ličnim kartama svojski se trude da svaki slobodan trenutak iskoriste da ubace nekog od "padobranaca". Moja supruga neće da se upusti u ovakvu avanturu i uspela je elektronski da zakaže, ali tek za mesec dana. Sada kada se otvaraju granice, meni je pasoš potreban i zbog posla, tako da se nadam da ću do završetka radnog vremena uspeti da me prime - kaže jedan od Beograđana.

Iako je MUP izašao u susret građanima i produžio radno vreme šaltera za dokumentaciju svakog radnog dana od 7.30 do 20 sati (u Novom Sadu do 21 sat) i subotom od 7.30 do 15.30 (nedeljom u istom terminu samo u Ljermontovljevoj u Beogradu i PU Novi Sad), zaposleni fizički ne mogu da postignu da sve završe.

Oni koji dolaze kako bi izvadili vozačku ili saobraćajnu kako bi registrovali automobil neretko ponesu sa sobom i stoličice na rasklapanje kako ne bi stajali po pet i više sati na suncu, jer je u jednoj stanici u centru prostorija u kojoj se vade ta dokumenta mala.

- Već dva sata stojim na ovoj vrućini, a sigurno ću čekati još dva jer su gužve ogromne - rekla je za Kurir jedna Beograđanka. Ona je sa sobom ponela dovoljno vode i rešena je da završi ono što je naumila.

SAVET Subotom brže ide Kako Kurir nezvanično saznaje, najmanje gužve ispred šaltera i uprava bude vikendom, jer tada dođu na red i oni koji nemaju zakazane termine. - Najbolje je doći subotom ili nedeljom jer su mnogo manje gužve i tada svi stižu na red uz dosta manje čekanja u redu - kaže naš sagovornik upućen u ovu problematiku.

