DECA NEĆE U PEKARE I MESARE: Među osmacima navala na gimnazije! Ovo je razlog zbog kog đaci izbegavaju tehničke škole

Roditelji i svršeni osnovci su ostali u čudu kada su shvatili da je ove godine trebalo u proseku četiri boda više za upis u gimnazije nego prethodnih godina.

Ipak, iako je vladala takva navala na gimnazije, pojedini smerovi u tehničkim školama su ostali upražnjeni.

U prestonici je najveća navala bila na one gimnazije koje se vode kao "elitne", smeštene u strogom centru grada, poput Treće ili Četrnaeste beogradske gimnazije. Za prirodni smer u ovim gimnazijama je bilo potrebno da učenik sakupi barem 97,08 poena u Trećoj, odnosno 94,33 u Četrnaestoj, što bi značilo da potrencionalni kandidat mora da ima skoro maksimalan broj bodova. Dakle, da je vukovac i da je skoro bez greške odradio prijemni.

Međutim, isto kao što su tradicionalno gimnazije najpopularnije škole u Beogradu, tako na nekim smerovima u tehničkim školama nije bilo dovoljno učenika ni da se oformi odeljenje. Situacija je slična i u ostalim gradovima u Srbiji.

Tako je na smeru za obućara upisan jedan učenik, a za poziv galanteriste niko nije bio zainteresovan u prvom upisnom krugu. U ovoj generaciji, izgleda da ćemo dobiti svega četiri nova pekara i tri trgovca.

U dve beogradske tehničke škole upisano je ukupno 11 budućih mesara - u Poljoprivrednoj školi Palilula i Hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi. Takođe, zanimljivo je da je u prvom upisnom krugu upisano po tri bravara i tapetara i jedan vrtlar.

Zašto ova zanimanja nisu privlačna svršenim osnovcima objašnjava Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

- Ljudi razmišljaju u pravcu da te zanate mogu da izuče praktično. Odnosno, na primer, za zidara ili armirača mogu da završim za tri meseca ili će otići u Nemačku pa će za mesec dana naučiti da zida. Isto važi i za pekare ili mesare. Svi idu na tu priču da to mogu da nauče u praksi ili kurs. Zato je predlažem da to budu dvogodišnje škole sa praktičnom nastavom i onda bi ljudi postajali majstori sa navršenih 17 godina i mogu da počnu da rade. Takođe, možemo da ponudimo neke stipendije, kurseve jezika, vozačke dozvole i tada bi upisivali mnogo veći broj ljudi - rekao je Antić i dodaje:

- Ove godine je mnogo veći uspeh đaka na prijemnom ispitu. Učenici su na sva tri testa u proseku ostavrili po dva ili tri boda više nego prethodnih godina. Takođe, mnogo je više odličnih učenika kao i vukovaca u prethodnoj školskoj godini. Neke od tih ocena su "poklon" ocene - objašnjava Antić da su zbog velikog broja bodova učenici imali ove godine mnogo više opcija za upis srednjih škola nego prethodnih godina.

On objašnjava i da neki smerovi u tehničkim školama apsolutno mogu da pariraju gimnazijama po traženosti među svršenim osnovcima.

- Traženi su IT smerovi, pa medicinske škole su veoma popularne kao i turističko ugostiteljske. Sa tim smerovima možete svuda da radite posle. To su neki poslovi koji su svuda traženi, a posebno bih apostrofirao da su ta zanimanja tražena u inostranstvu. Te škole su posebno popularne u manjim gradovima u Srbiji koji imaju od 20.000 do 30.000 stanovnika. Na primer, tamo su gimnazije manje poželjne - kaže Antić.

Njanepoželjniji smer u Tehničkoj školi u Mladenovcu jeste smer za modnog krojača za koji ove godine nije bilo dovoljno zainteresovanih da se formira odeljenje.

- Popunjena su sva mesta u četvrtom stepenu. Ipak, ono što je trend i kod nas i u svetu, treći stepen nije popunjen. U suštini, formirali smo od tri odeljenja trećeg stepena dva u kojima ima 25 učenika. Jedno odeljenje koje nismo uspeli da formiramo jeste modni krojač, odnosno tekstilstvo. Tekstilna industrija je problematična kod nas pa se to reflektuje i na upis kod dece. Najverovatnije ni neće biti zainteresovanih, jer drugi upisni krug je prošao i nije bilo nijednog novog zainteresovanog - rekla je Snežana Blagojević, direktorka Tehničke škole u Mladenovcu.

Ona ističe da je ove godine bilo povećano interesovanje za smer Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina.

- To je veoma tražen smer, a i traže ga poslodavci. Dešavalo se da pre završetka godine se maltene zaposli celo odeljenje - kaže Blagojevićeva.

Direktorka škole takođe veruje da su učenici ove godine dobro uradila prijemni i zbog toga mesta na trećem stepenu "zvrje" prazna.

- Deca su lepo uradila prijemni. Ima i 10 mesta više u odnosu na broj đaka, to je na nivou cele Srbije i zato je, između ostalog, treći stepen nepopunjen. Ali i prošle godine je slična situacija, samo što smo imali tri-četiri učenika više pa smo mogli da formiramo to odeljenje budućih modnih krojača - objašnjava Blagojevićeva.

