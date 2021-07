SRPSKE TURISTE IZBACILI S PLAŽE U SUTOMORU JER NISU TROŠILI DOVOLJNO PARA U Čanju ih dočekao novi šok, a onda se oglasio i konobar

Turistička sezona u Crnoj Gori je u punom jeku, a čitalac Kurira poslao nam je jedan cenovnik sa plaže u Čanju, a i ispričao neprijatnost koju je doživeo u Sutomoru.

"Izbačeni smo sa Sutomorske plaže od strane direktora i konobara, jer ne trošimo dovoljno para. Danas smo dosli u Čanj i ovo nas je dočekalo na plaži", napisao je čitalac Kurira.

foto: screenshot

Na cenovniku stoji nekoliko pravila, ali i tačno određena suma koju treba da potrošite ukoliko želite da koristite ove usluge.

foto: čitalac Kurira

"Suncobrani su deo kafića i zabranjen je celodnevni boravak, ostavljanje peškira, spavanje i tako dalje. Za celodnevni boravak obavezna je konzumacija pića i minimum 30 evra.

Oglasio se i konobar

"E, pa ovako. Ja sam konobar koji je "izbacio" gospodina iz plažnog bara. Naravno, nisam ga izbacio ni ja, niti moj direktor, nego ga ljubazno zamolio da narući neko piće, ili da oslobodi sto. Zašto?! Zato što je gospodin (kardiohirurg, kako on kaže) 15 dana dolazio u plažni bar sa celom porodicom. Nisu prijatelji kako on kaže nego on, tata, žena i dvoje dece. Dođu u 12 sati i naruče samo jedan espreso! Sede od 12 do 19 sati svaki dan!! Pritom, sa sobom nose mali onaj frizider u kom su i doručak i ručak i večera, a i sokići za decu i njih. Čitav dan naručiš samo jedan espreso, a vadiš sokove iz prodavnice na sto u kafanu i piješ. Gde to ima?!! Ja razumem da se nema i da ljudi žele da odvedu decu na more, zato ga i nisam cimao jer sam i sam roditelj. Ali taj dan je baš bilo posla i ljubazno sam ga zamolio, nadao sam se da će da ima razumevanja pa naruči nešto, ili oslobodi sto da i mi nešto zaradimo. Ali ne, on se žalio novinama, turističkoj agenciji, poreskoj. Svima! Kakav bezobrazluk!! Žao mi je sto nemam ime i prezime čoveka da ga ovde napišem! Pozdrav za njega od konobara".

(Kurir.rs/Informer)