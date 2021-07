VIKENDOM SU NAJVEĆE GUŽVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Na Horgošu se trenutno ČEKA OKO 180 MINUTA na ulazak u našu zemlju!

Da je turistička sezona u punom jeku vidljivo je po prilivu ogromnog broja putnika koji u talasima prelaze našu granicu, uglavnom na putu ka nekoj od primorskih destinacija.

Najveći pritisak trpe veliki prelazi preko kojih se u našu zemlju ulazi iz Mađarske i Hrtvatske, kao i na oni koji su na putu ka Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, odnosno Grčkoj i Turskoj, a to su pre svega Gradina i Preševo.

foto: Carina Srbije

Osim uobičajene preporuke da se, naročito u dane vikenda, za najfrekventnije prelaze pronađe alternativa gde god je to moguće, skrećemo pažnju putnicima, da se realno stanje na prelazima može pratiti i putem kamera AMSS (https://kamere.amss.org.rs/). Na Horgošu se trenutno na ulazak u našu zemlju čeka oko 180 minuta, dok je na izlazu situacija nešto bolja i zadržavanje je u proseku oko 20 minuta.

Na Kelebiji za sada nema dužeg zadržavanja ni ulazu ni na izlazu, što ne znači da se to neće promeniti već u narednim satima. Na Preševu, preko kojeg uglavnom idu svi oni koji žele na grčko primorje, čeka se do 30 minuta i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Gradina koji koriste putnici ka Bugarskoj ili Turskoj, na ulazu uopšte nema zadržavanja, dok se na izlaz iz zemlje čeka do 30 minuta.

foto: Carina Srbije

Na Batrovcima se na ulazu čeka do 90 minuta, dok na izlazu nema zadržavanja, a kada je reč o prelazu Šid, na ulaz se vozila zadržavaju do 60 minuta, a na izlazu takođe nema zadržavanja. Na najvećem prelazu ka Crnoj Gori - Gostunu na prelazak granice se i na ulazu i na izlazu iz zemlje čeka do 30 minuta.

Ističemo da je ovo trenutno stanje koje se iz sata u sat menja, kao i da Uprava carina Srbije na najprometnijim prelazima angažuje maksimalan broj službenika, a sve ulazne i izlazne trake su otvorene, kako bi se putnicima maksimalno olakšalo putovanje.

Kurir.rs