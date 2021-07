HOROR! VEZANI BIZNIS IZ PAKLA: Klijentima doma za stare Holidej haus direktorkin sin nudio sahranu s popustom! ČITAJTE U KURIRU

Stare osobe koje su dolazile u dom „Holidej haus“ na Petlovom brdu, koji je nakon niza tekstova u Kurir inspekcijski zatvoren na šest meseci, bili su uslovljeni da uz mesečni smeštaj odmah i plate depozit od 100 evra kao garanciju da će redovno izmirivati svoje račune, ali su im vlasnici doma Milovanovići nudili da im to bude deo troška sahrane ukoliko preminu u domu.

Aleksandar Milovanović, sin Aleksandre Milovanović, direktorke doma, direktor je i vlasnik firme „Farma medika“, a jedan od ogranaka te kompanije je i firma za pogrebne usluge „Testamentum“, saznaje Kurir. U svedočenjima ljudi koji su ranije govorili za naš list svi su pominjali obavezni depozit od 100 evra koji porodica štićenika daje pre ulaska u dom.

- Depozit za smeštanje stare osobe je 100 evra, plus se na to plaća i mesečna članarina od 350 evra. Depozit je tu kao garancija u slučaju nedavanja otkaza na vreme. Otkazni rok u ovom domu je mesec dana, a oni koji to ne ispoštuju odmah budu tuženi. Ipak, ukoliko štićenik doma premine, oni se vrlo potrude da „izađu u susret porodici“ i taj depozit iskoriste za pogrebne usluge, uz obavezu da sahranu organizuje preduzeće za pogrebne usluge „Testamentum“. U protivnom ga ne vraćaju - priča sagovornik Kurira blizak ovoj porodici.

Kurir.rs/Suzana Trajković

foto: Kurir

