DA LI ĆE ZAISTA POSKUPETI VOŽNJA TAKSIJEM? Predsednik udruženja otkrio šta je zapravo istina - PODIGLA SE PREVELIKA PRAŠINA!

Najava da će taksi vožnja poskupeti, pa start neće više biti 170 dinara, već kako je najavljeno 250, pa možda čak i 300 dinara iznenadila je korisnike ovih usluga.

Kako kažu u taksi udruženju troškovi života su se povećali za sve ove godine, pa mora i taksi usluga.

Predsednik Auto-taksi udruženja Srbije Aleksandar Bjelić kaže da do poskupljenja taksi vozila neće doći u nekoj bliskoj budućnosti, a kako kaže ne razume celu prašinu koja se podigla u medijima samo zbog zahteva koji je dao neko od zaposlenih:

- Ono što građani treba da znaju svi parametri i po studiji koju je naručio grad Beograd od stručnih ustanova Saobraćajnog fakulteta, naravno da bi trebalo da dođe do korekcije. Ako građani ćele da imaju kvalitetnu i korektnu uslugu, i dobrog taksistu oni to moraju da plate. Mi smoovu našu uslugu srozali na masovni prevoz putnika, čemu taksi ne može da pripada. To vam je kao da prevozite građane autobusima. Ako pogledate da je Bus Plus karta poskupela u poslednjih pet godina za 100% a svi parametri koji odrešuju poskupljenje iste su parametri i kod nas. Znači, mi 10 godina nismo korigovali cenu - rekao je Bjelić i dodao da je u predlog poskupljenju taksi vozila bilo ishitren predlog:

- Vi morate unapred da razgovarate i to je ono što je problem. Taj gospodin koji je podneo taj predlog Sekretarijatu za javni prevoz izazvao je toliko polemiku i digao prašinu što je za nas neshvatljivo. Kada trebate da radite korekciju cena, to usaglašavanje između nas i Sekretarijata za javni prevoz mora da traje dva-tri meseca dok vi zaista ne dođete do jedne cene koja zadovolji nekoga, mada je ružno tako da se kaže. Vi morate da shvatite da mi sa ovom niskom cenom mi jedemo svoje osnovno sredstvo za rad, znači smanjujemo mu cenu - rekao je Bjelić, a potom se izvinio građanima što u nekim momentima čekaju taksi vozilo, ali i uputio apel da ne kasne kada im taksista dođe u tačno vreme:

- Apelujem na građane da i kada dobiju vozilo za određeno vreme da to vozilo i ispoštuju, jer svojim kašnjenjem oduzimaju nekom drugom to vozilo, jer svaka docnja od pet minuta od vas od naše stranke na 10 vožnji, to je 50 minuta, odnosno skoro jedan sat, faktički mi smo mogli da prevezemo dva putnika, što znači da ako imate 4000 vozila u radu tog dana, to je 8000 vas kao korisnika naših usluga a manje preveženo - rekao je Bjelić.

