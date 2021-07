RHMZ IZDAO UPOZORENJE NA NEPOGODE: Srbija u narandžastom zbog olujnog vetra i padavina, samo će u ovom gradu danas biti 34 stepena

Rebuplički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na vremenske nepogode za područje Srbije.

Naime, danas i sutra se zadržava nestabilno sa čestom pojavom kiše, plјuskova i grmlјavine, a lokalno se očekuju vremenske nepogode sa jakim plјuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

foto: Printscreen RHMZ

Zbog toga je na snaz narandžasti meteo alarm, osim u ističnoj Srbiji, gde je alarm upaljen i zbog visokih temperatura.

foto: Printscreen RHMZ

Inače, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i sparno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Po podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, na istoku toplije, do 34 stepena.

Tako će, prema prognozi RHMZ, danas najtopliji dan biti Negotin sa 34 stepena.

foto: Printscreen RHMZ

Prognoza za narednih sedam dana

U Srbiji će do utorka biti promenljivo vreme, sa kisom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Od srede pretežno sunčano, po podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti, krajem sedmice u porastu.

