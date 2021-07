KORONA BROJKE IZNAD 100: Danas 125 novozaraženih, tri pacijenta preminula

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 5.576 građana od kojih je 125 novozaraženih.

Preminula su tri pacijenta, a na respiratorima širom zemlje trenutno se nalazi osmoro obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 7.577 građana od kojih je 166 novozaraženih. Preminula su dva pacijenta, a na respiratorima je bilo šestoro obolelih.

Inače, profesor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, rekao je danas da je Srbija i dalje u "zelenoj" zoni kada je u pitanju porast broja novozaraženih korona virusom.

On je naglasio i upozorio da se vakcinacija odvija nešto sporije, te da nepridržavanje mera može da dovede do povećanja broja novozaraženih.

Virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler rekao je na Prvoj da se zalaže za vakcinaciju koja se plaća, a ne za obaveznu.

- Ja nisam pravnik, ne znam kako će pravo to regulisati. Imate pravo na izbor i imate pravo na život. Mislim da je pravo na život važnije od prava na izbor. Ja sam protiv toga da vakcinacija bude obavezna, rekao sam da ne treba da bude besplatna. Da je samo privilegovani, vojska, milicija, zdravstvo, prosveta, tako prime, neka njima bude besplatno. A onda trgovci da pitaju što mi nismo prioritet? Pa uvoznici, ovi što se bave saobraćajem, garantujem životom da bi svaka firma tražila da se svi besplatno vakcinišu. Svi bi tada hteli da budu privilegovani. To sam i rekao. Da njima treba da bude besplatna, a svima ostalima 100 evra. Evo, neka do 1. septembra bude besplatna, a posle toga ko hoće da se vakciniše, 200 evra je cena - rekao je Šekler.

