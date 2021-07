DOKTORKA OLIVERA OSTOJIĆ OBJASNILA: Delta soj više pogađa mlade jer nisu vakcinisani

Trenutno u svetu cirkulišu četiri soja korona virusa, koja je SZO nazvala slovima grčkog alfabeta - alfa, beta, gama i delta soj. Ali pominju se i lambda, epsilon i druga "slova", novih sojeva ima više od deset, što opet ne znači da su svi masovno prisutni i samim time opasniji od prvobitnog.

Pulmolog KBC "Dragiša Mišović", dr Olivera Ostojić, objasnila je zašto delta soj trenutno više napada mlade i u čemu su razlike među svim ovim mutacijama korone.

"Svi virusi mutiraju, normalno je da se pojave različite varijacije u odnosu na bazičnu. Do sada to su bile blage mutacije, bez promena kliničke slike i terapije, kažu naučnici da nema previše značajnih mutacija. One su na 'spajk' proteinu odgovornom za vezivanje virusa za naše ćelije. Videćemo kako izgledaju ti novi sojevi ali se za sada nije menjala klinička slika, mutacija menja brzinu širenja. Kažu da je delta soj, koji je kod nas trenutno, i 50 puta zarazniji", rekla je ona.

"Da pojasnimo, prvi soj odnosno alfa iz Vuhana, davao je dva prenošenja od jednog zaraženog. Jedan bi zarazio još dvoje. A kod delta soja, taj broj je pet, čak i do sedam. To znači da se lakše širi za sada, sve informacije koje imamo iz sveta, literature i iskustva, klinička slika se malo razlikuje ali ne u težini", rekla je ona.

"Ne povećava broj teških slika i smrtnih ishoda, već se razlikuje po tome što više mladi obolevaju. To je normalno jer ih je tu najviše nevakcinisanih, u toj grupi. Simptomi su kao kod nešto jačeg gripa, ali ga razlikuje to što se u manjem broju slučajeva razvija gubitak čula mirisa i ukusa", rekla je ona.

(Kurir.rs/Mondo)