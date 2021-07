NA EGZITU JE SPROVEDEN JEDAN VELIKI EKSPERIMENT: Otkriveno da li su festivali mesta masovnog širenja virusa!

Festivali nisu mesto masovnog širenja virusa! Ovo je zaključak naučnog istraživanja koje je sprovedeno u protekle dve sedmice u Novom Sadu sa ciljem procene uticaja održavanja Egzit festivala na širenje virusa Kovid-19, kao i stepen efikasnosti „Safe Events Serbia" bezbednosnog protokola, koji je rigorozno primenjen na Egzitu. Istraživanje s Egzita dokazuje da se i tokom pandemije može naći način i model po kojem se i najmasovniji događaji mogu odvijati potpuno bezbedno.

Mere ograničenja ulaska na Egzitu su primenjivane rigorozno, izvršeno je više od 16.111 provera posetilaca sa Digitalnim zelenim sertifikatom, od kojih je čak 95 odsto njih imunizovano vakcinacijom. Za sve koji nisu posedovali validan Digitalni zeleni sertifikat, organizovano je besplatno testiranje. Za pet dana testirano je 18.336 osoba, a pozitivno je bilo njih 10 ili 0,05 odsto testiranih. Njima, naravno, nije bio dozvoljen ulazak na festival, već su brigu o njima preuzeli medicinski radnici. Posetioci iz inostranstva su proveravani u skladu s dokumentacijom s kojom su ulazili u zemlju, što je u velikom broju slučajeva bio PCR test.

foto: Promo

Naime, ukupno 345 ispitanika je podeljeno u dve grupe - vakcinisane i one koji su na festival ulazili s negativnih testom. Oni su testirani pre ulaska na festival, od 8. do 10. jula, i samo jedna osoba je bila pozitivna, kojoj je naravno onemogućen ulazak na festival. Testiranje je ponovljeno nakon sedam dana, od 15. do 17. jula, i rezultati su i više nego ohrabrujući - u obe grupe nijedna osoba nije bila pozitivna na Kovid-19!

foto: Promo

Iz organizacije Egzit festivala rekli su da će ovo istraživanje ubrzati povratak svetske muzičke industrije.

Kurir.rs