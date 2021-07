NOVA PREVARA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Proricanje SUDBINE IZ TABANA novi trend iza kog se krije porno industrija?!

Na društvenim mrežama pojavili su se ekstremno bizarni profili za navodno proricanje budućnosti iz tabana! Pored toga što je očitavanje životnog puta na ovaj način suludo samo po sebi, sagovornici Kurira upozoravaju da se iza ovakvih oglasa mogu kriti i oprtunisti koji te fotografije stopala dalje šalju porno sajtovima, specijalizovanim za tzv. "fut fetiš", odnosno za seksualno uzbuđivanje nogama i cipelama!

- Pošaljite nam sliku oba tabana i pomoću našeg programa dobijate izveštaj o budućnosti iz oblasti ljubav i opšti izveštaj. Potpuno besplatno! - piše u opisu profila "budućnost iz tabana" na Instagramu, a sličan profil, prepun fotografija ženskih stopala, na kojem se čak objašnjavalo u kojoj pozi devojke i žene treba da se fotografišu, nedavno je ugašen.

Ovako bizarni oglasi predstavljaju samo kap u moru prevara preko društvenih mreža gde razne vračare, gatare i magovi proriču budućnost gledajući u pasulj, kafu, pa čak i oči ili fotografiju. Oni zarađuju na lakovernosti ljudi, a iza ovog konkretnog oglasa se mogu kriti i mnogo mračnije stvari, smatra kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Ovog ima i u Srbiji Sajtovi za upoznavanje fetišara Fut fetiš je, po svemu sudeći, i u našoj zemlji sve manje tabu, pa tako i kod nas postoje specijalizovani sajtovi za upoznavanje korisnika koji dele ove preferencije. "Ovde su svi kao i ti - obožavaju stopala i žele ovaj fetiš da podele s idealnim partnerom. Da li si to možda ti? Ukoliko jesi, pridruži se ovoj ekipi i garantujemo ti provod života. Super momci i devojke već su na sajtu, samo ti fališ. Upoznaj ih!", stoji u opisu jednog od ovih sajtova.

- Iza ovoga se može kriti najobičnija prevara. Pojedinci tako smisle neku priču da se iz nekog dela tela može proricati budućnost pojedinca, očitati zdravlje, sreća, ljubav, seksualna sposobnost ili bog zna šta, a oni koji veruju u čuda navale na to. Evo, i ja mogu izmisliti da palac na nogama ima jako važnu funkciju i da na njemu mogu videti čitav opis ličnosti - i neko će u to poverovati. Sa druge strane, iza ovog se može kriti i preprodaja tih fotografija porno sajtovima. Porno industrija je vrlo inventivna i na porno sajtovima se može naći svakakav sadražaj, pa i fotografije i snimci stopala - kaže Radovanović za Kurir i dodaje da je posebno čudno što je ovo "proricanje sudbine" navodno besplatno, jer, kako kaže, u današnjem svetu nema ništa za džabe.

Stopala su zapravo dosta čest fetiš muškaraca, možda ga ima čak 20 odsto ljudi, kaže za Kurir prof. dr Aleksandar Milošević, specijalista urolog-seksolog.

- Fut fetiš nije nešto što je neuobičajeno. Čovek da bi došao do seskualnog uzbuđenja mora da ima neke svoje misli, svoje male tajne, a neretko su to upravo stopala. Lepo stopalo je sastavni deo celokupnog izgleda i svakako može uticati na nečije uzbuđenje. Međutim, prvi put čujem za proricanje sudbine iz stopala. Za mene su sva ta predviđenja prevare. Ti koji to organizuju igraju na placebo efekat i računaju da će ljudi poverovati u to, a da će oni sami izvući neku korist iz tog - zaključuje prof. Milošević.

BROJKE 10.000 do 50.000 dinara je kazna za one koji se bave vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem 40 do 120 sati rada u javnom interesu može biti kazna za proricanje 20 odsto ljudi na svetu, prema nekim navodima, ima povećano zanimanje za stopala

Kurir od administratora profila "budućnost iz tabana" juče nije uspeo da dobije bliže informacije o aktivnostima grupe.

Prof. dr Jovan Marić Fut fetiš češći kod muškaraca foto: Kurir televizija Fut fetiš je mnogo češći kod muškaraca nego kod žena, a kod pojedinih naroda u svetu je stopalo vekovima imalo posebno mesto, kaže za Kurir poznati psihijatar i seksolog prof. dr Jovan Marić. - Poznato je da su u istočnjačkoj kulturi, u Kini i Japanu, dugo bili opterećeni stopalima, te da su mlade devojke nosile tesne cipele da bi imale manja stopala. Fut fetiš je zastupljen i danas i to mnogo češće kod muškaraca nego kod žena. Uzbuđenje se javlja kada se vidi određeno stopalo ili cipele. Čovek se uzbudi. Zamišlja da ga stavlja na pojedine delove tela. U nekim retkim situacijama, fetišari cipele ili neke druge objekte drže pored sebe i uspavljuju se sa njima - kaže Marić.

ČINJENICE/ O fut fetišu - Predstavlja fiksaciju prema nožnim prstima, tabanima, oblicima stopala, cipelama i slično u svrhu postizanja seksualnog zadovoljavanja - To je najčešći oblik seksualnog fetišizma - Pretežno ju imaju muškarci - Za fetišistu na atraktivnost stopala utiču njihova veličina i oblik, kao i veličina i oblik prstiju, izgled noktiju, miris... - Ispoljava se u ljubljenju, lizanju, mirisanju, masiranju, njuškanju, golicanju stopala i obuće

ČINJENICE/Vidovi proricanja - Tarot - Pasulj - Šoljica kafe - Fotografija - Oči