ŽENE OVO MASOVNO RADE, A NISU NI SVESNE FATALNIH POSLEDICA! Ginekolog APELOVAO na sve žene da OVO PRESTANU da upotrebljavaju!

Leto je i pravo vreme za odmor na moru. Neki su već bili, neki će tek ići. I tek kada se opustite na plaži uz morske talase možete reći da je odmor počeo. Međutim, ženski pol ne može baš uvek da uskladi svoj odmor na moru sa poslovnim obavezama, ali i ciklusom.

Dešava se ne retko da zbog toga žene pomeraju svoj mesečni ciklus same na svoju ruku bez konsultacije lekara da bi uživale na moru. Koliko je to dobro ili pogrešno pitali smo našeg današnjeg gosta, Vanju Miloševića, ginekologa.

- Nažalost, dosta žena u Srbiji pribegava ovoj metodi, mi doktori smo uglavnom protiv tih stvari. Odlaganje menstruacije je više šteta nego korist, to je prirodan proces, želim da iskoristim priliku da apelujem na sve žene da ako to rade da se prvo konsultuju sa lekarom. Menstruacija je složen proces i kada vi na bilo koji način tu hormonsku ravnotežu upotrebom lekova koji su vrlo opasni izvedete iz ravnoteže posledice mogu da budu vrlo štetne po organizam. To si hormonski lekovi čija dugotrajna upotreba može da izazove velike posledice, poput tromba. Druga stvar, može se vratiti posledice kao bumerang, na primer obilne menstruacije, miomi, neredovni ciklusi itd. Najbolje je da žene prestanu da piju te lekove, ako baš ne mogu ona je bolje što manje. Iskustvo nam kaže da se žene većinom kaju kad popiju te lekove - rekao je doktor Vanja.

