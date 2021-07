ĐERLEK UPOZORAVA NA NEIZVESNU JESEN: Nemamo dovoljno vakcinisanih! Ne želim da stvaram paniku, ali moramo da budemo ozbiljni

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek upozorio je da u Srbiji nije vakcinisan dovoljan broj građana, zbog čega nas čeka neizvesna jesen.

- Građani nisu iskoristili onu šansu koju smo imali da do juna imamo 50 odsto vakcinisanih, da bi preko leta nastavili i ubrzali tempo imunizacije i mnogo mirnije čekali jesen - kaže Đerlek.

Kako je dodao, sa manje od 50 odsto vakcinisanih sigurno ćemo imati neizvesnu jesen i sigurno mnogo problema.

- Ne želim da stvaram paniku, ali moramo da budemo vrlo ozbiljni jer je realnost da sa 50 odsto vakcinisanih čekamo delta soj koji je napravio problem u Velikoj Britaniji gde je 85 odsto primilo prvu, a 65 odsto ljudi drugu dozu. Šta možemo mi onda da očekujemo? Mnogi su sa prvim danima leta planirali letovanje i radili PCR. To je samo pokazatelj da li ste u tom trenutku zaraženi ili ne, a pitanje je šta ćete doneti i iz inostranstva - rekao je Đerlek.

- Država neće nametati obaveznu vakcinaciju, ali želimo da radimo na objašnjavanju da je potrebno primiti vakcinu jer se pokazalo da će se samo vakcinisani ljudi spasti. Da je još samo 15 - 20 odsto ljudi shvatilo koliko je značajna vakcinacija već bismo imali kolektivni imunitet - kaže Đerlek.

On je istakao da država ne žali novac da smanji štetu koju će kovid izazvati i planira nove stimulativne mere.

- Nacionalno telo za imunizaciju sutra treba da da svoj predlog o trećoj dozi, a Krizni štab će 1. avgusta doneti konačnu odluku o merama. Sigurno će one sumerene na populacionu grupu od 18 do 30 godina gde je 65 odsto još u fazi okolevanja. Razlog je to što delta soj napada upravo mlade - istakao je Đerlek.

Kako je dodao, nevakcinisani ljudi su fabrike novih sojeva virusa.

Upravo su oni podigli granicu za sticanje kolektivnog imuniteta, a na taj način se produžava pandemija. Ona utiče i ekonomiju i na naš životni standard - istakao je Đerlek.

