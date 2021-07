MUKA ŽIVA, NEMA GDE, TVRDI DA MU PRETE: Vladan (63) živi u stanu od 7 kvadrata na Vračaru, a investitor želi da ga izbaci

Vladan Tripković (63) živi u stanu na Vračaru na koji njegov otac ima stanarsko pravo, a iz koga, kako tvrdi, investitor želi da ga izbaci bez nadoknade u nameri da staru zgradu sruši i na istom mestu sazida novu.

Prostor od sedam kvadrata u kom Tripković živi nalazi se u potkrovlju stare trospratnice u Niškoj ulici 48. Inače, investitor koji se pojavio je prethodno otkupio stanove od svih ostalih stanara te zgrade koji su se nedavno odatle iselili. Vladan je ostao tu jer nema gde, a kako tvrdi, niko ga nije ni pozvao da ponudi novac ili drugo rešenje njegovog stambenog pitanja. Za stan u kom živi stanarsko pravo od 1965. godine ima njegov otac Đorđe Tripković (93), koji vreme najviše provodi kod rođaka u trošnoj kolibi na planini. Vladan je zato primoran da ostane u ruiniranom sobičku iz kog investitor želi da ga izbaci.

- Kad sam bio dete, imali smo stanarsko pravo za stan u Valjevu i menjali smo ga za ovaj stan. Od tada sam ovde, a sada hoće da me isteraju iako imam dokument da tu mogu da živim - kaže Vladan za Kurir. On tvrdi i da mu je neko obio stan najpre početkom februara, a da su se novo obijanje i krađa desili u maju, kada je bio kod oca u poseti.

- Sve su mi pokupili što sam imao. Šporet, frižider, dragocene slike, ikone. Stan je ruiniran, a onesposobili su mi dovod i odvod vode, zbog čega nemam toalet, pa moram da idem kod komšija u zgradi pored. Nezaposlen sam, jedva krpim kraj sa krajem, pomažu me otac i sestra, bolestan sam i još imam ovu muku. Na sve to, 5. jula sam pozvao investitora da ga upitam šta će biti sa mnom, na šta mi je rekao da nemam nikakvo pravo jer je sve već otkupio i da ga nikako ne tužim jer će me koštati 10 puta skuplje. Posle mi je i pretio - tvrdi Vladan.

Inače, kvadrat nekretnine na lokaciji gde Vladan živi vredi od 2.300 do 2.800 evra Maja Nešić, predsednik Udruženja građana za zaštitu prava zaštićenih stanara u privatnom vlasništvu, rekla je da Vladana po zakonu ne smeju da ostave bez doma i rešenja, jer je zakon na njegovoj strani:

- Stanarsko pravo je stečeno pravo. Ko je imao stanarsko pravo, mogao je 90-ih stan i da otkupi. Njegov otac Đorđe svakako ima pravo doživotnog korišćenja, i njegova deca, samim tim i Vladan, imaju pravo nasleđivanja tog stanarskog prava, koje je neograničeno. Niko nema prava da ga iseli. Može da mu se isplati ugovorena suma za koju će on sebi na istom mestu moći da obezbedi adekvatan stan. Od iseljenja ga štiti i pravo na dom iz Evropske konvencije, koja je sastavni deo našeg zakonodavstva.

"Krov nad glavom" štiti nesrećnog Vladana Iza slučaja Vladana Tripkovića stala je organizacija "Krov nad glavom". Oni za naš list navode da neće dozvoliti da investitor istera na ulicu čoveka koji je bolestan, star i siromašan. - Po zakonu, Vladan ima prava na nadoknadu ukoliko je investitor već kupio posed i hoće da ruši tu zgradu da bi zidao novu. Novi vlasnik zgrade je isplatio sve druge stanare, a Vladana hoće da preskoče. Čovek zakonski ima prava na nagodbu bilo kog vida. On ima dokument o stanarskom pravu, i investitor je dužan da mu ponudi nagodbu - bilo da ga isplati, bilo da mu ponudi alternativni smeštaj. To se nekako mora rešiti, a on ne sme ostati na ulici jer je skrajnut zbog godina i bolesti, i zato ćemo ga braniti u slučaju da neko pokuša njegovo iseljenje - kažu iz ove organizacije za Kurir.

