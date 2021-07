NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 202 novozaražena, 3 pacijenta preminula

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.853 građana, a 202 je novozaražena.

Preminula su tri pacijenta. U bolnicama na respiratorima širom Srbije nalazi se 10 obolelih.

Dan ranije, podsetimo, na korona virus testirano je 8.969 građana od kojih je 228 novozaraženo. Preminula su tri pacijenta, a na respiratorima bilo 11 obolelih.

Inače, Stručni komitet za imunizaciju preporučio je Kriznom štabu davanje treće doze vakcine protiv korone najmanje šest meseci nakon primanja druge doze i to da treća doza bude RNK vaklina, kakva je Fajzerova i kakva je Modernina, koja bi trebalo da stigne u Srbiju u oktobru, saznaje Kurir.

Premijerka Ana Brnabić naglasila da se mora pronaći način da se dodatno motivišu građani da prime vakcinu.

- Imamo dovoljno vakcina za naše ljude, za one koji nisu vakcinisani do sada i za one kategorije kojima će biti preporučeno da prime treću dozu, kao i za sve one koji žele da prime - rekla je premijerka.

