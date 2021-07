BIO JE GLAVNI TELOHRANITELJ JOVANKE BROZ! Visok 2 metra, leđa ko livada! Došao je SAM po Ljubu Zemunca, Nemci su bili ŠOKIRANI

Posle jedne akcije nemačke policije Ljuba je uhapšen ali pošto nije bilo čvrstih dokaza Nemci su rešili da ga deportuju u Beograd. Po njega je iz Jugoslavije došao samo jedan policajac. I to sam. Bio je to Milan Gašević.

“Ja na godišnjem odmoru u selu na Romaniji pomažem nešto roditeljima. Kad odjednom stižu policijska kola. Kažu mi da moram hitno da se javim šefovima. Tad mi oni saopšte da treba da idem po Ljubomira Magaša, zvanog Ljuba Zemunac u Frankfurt “, ispričao je Gašević.

Ljuba vode ka avionu uz najstrože mere obezbeđenja - 10 pasa, 30 specijalaca, a njemu lanci na nogama i rukama. Nemci su bili šokirani što je on sam došao sam po Ljubu.

“Upozorili su me da je opasan i jak čovek. Rekao sam im da ne moraju da brinu, i da mi nije prvi put. A onaj što je prišao da otključa Ljubi lisice ruke mu drhtale, nije mogao da potrefi ključem. Uzeo sam ključ i rekao - Ljubo, savezna UDBA vodi za Beograd. Odgovorio mi je samo - Idemo”, prisetio se Gašević i dodao:

"Sedeli smo i pričali. Rekao mi je – Ajde da kidnapujemo avion i da odemo na Havaje. Ljubo, rekoh mu, doći će i po mene i po tebe. Kada sam ga odveo u stanicu pitao me je da li može da se javi majci. Dozvolio sam mu.

- Roso, evo me u Zemunu ali ne mogu da te vidim.

Raspričao se, rekao sam mu da priča slobodno jer imamo vremena, čekamo da se završe određene formalnosti. Onda se pojavio jedan policajac, malo krupniji, koji ga je cimnuo nešto. Ljuba ga udario glavom, ovaj se preturio."

Koliki ugled je uživao Gašević u svojim redovima govori i to što je bio izabran da bude jedan od malobrojnih policajaca koji su čuvali nekadašnju prvu damu SFRJ Jovanku Broz. tadašnji načelnik obezbeđenja Josipa Broza Tita pozvao je gaševića i još dvojicu njegovih kolega i rekao im da su odabrani za specijalni zadatak.

"Momci imam u vas poverenje. Ovo što vam kažem nesme vam ni porodica znati gde ste ni šta radite. Jovanka Broz dolazi u vilu. Moramo da obezbedimo da joj ništa ne fali", ispričao je Gašević

Došla je kolima, zajedno sa sestrom Nadom.

"Mi smo joj otvorili kapiju, a kad je izašla iz kola delovala je skrhano i slomljeno da je to strašno bilo videti. Jedva se popela uz stepenice", rekao je Gašević.

Kako je ispričao, Jovanka je vremenom stekla poverenje u njega toliko da je umela da ga zamoli da ode da joj kupi nešto.

"Nama to nije bilo u opisu posla, mi smo bili zaduženi za njenu bezbednost. Ali ja sam je poštovao, ona je bila starija od moje majke, svaki put sam je poslušao. Onda me pozove posle da sednemo da popijemo kafu. Govorila mi je dosta ružno o Stanetu Dolancu i Nikoli Ljubičiću. Rekla mi je da su oni vršili uticaj na Tita kako bi ih razdvojili. Na kraju su to i uspeli. Rekla mi je - ja sam sa Titom jako dobro živela, mi smo se voleli, ja sam svako jutro dobijala kafu u krevet", ispričao je Gašević.

Kaže kako je Jovanki bilo zabranjeno da izlazi iz kuće u grad bez pratioca i vozača.

"Jednom je htela da ode do grada sa sestrom Nadom ali sam morao da je zamolim da sačeka da dođu vozač i čovek iz pratnje. Bunila se malo ali je na kraju popustila", ispričao je Gašević u emisiji kod Mire Adanje Polak.

foto: Profimedia

Kaže kako je stekao utisak da je posluga u kući je nije volela pa se dešavalo da spremačica baci prljavu krpu preko kipa Josipa Broza što je Jovanku pogađalo.

"Nisu dobro održavali tu vilu. Bilo je svakojakih problema, od grejanja pa nadalje. Dolazili su iz ambasade Libije i nudili cisternu goriva da joj poklone da bi se grejala", ispričao je on.

Prisetio se Gašović kako je Jovanka Broz poželela da poseti njegovu kuću.

"Jednom kad je išla kod familije u Grocku rekla mi je da želi da svrati kod mene kući. Ja sam tada živeo u Leštanima. Nazovem ženu i kažem joj da brzo nešto spremi pošto ćemo uskoro doći. Svratila je, bilo nam je veoma drago. Moja žena joj je poklonila domaći džem od šipka koji je pravila. Ona joj je sutradan poslala 25 ruža. Rekla je da ju je taj džem vratio u detinjstvo", ispričao je on.

On je rekao da i to da se dobro seća kada je pao Berlinski zid, Jovanka Broz ga je pozvala i rekla – Gaševiću, od danas počinje nova svetska era.

Kurir.rs/Mondo