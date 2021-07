KORONA BROJKE I DALJE TROCIFRENE: Danas 249 novozaraženih, preminulo petoro obolelih

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.596 građana, a 249 je novozaraženih.

Preminulo je pet pacijenata. Na respiratorima je 9 obolelih

Dan ranije, podsetimo, na korona virus testirano je 8.853 građana od kojih je 202 novozaražena. Preminula su tri pacijenta, a na respiratorima bilo 10 obolelih.

foto: screenshot

Inače, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon govorio je danas o mogućim novim merama i epidemiološkoj situaciji.

"Mi imamo situaciju koja će se pogoršavati, to je nezaustavljivo u narednih nekoliko nedelja, pa čak i do mesec dana. Pa ćemo videti dokle će to ići, ali je suština u tome da se stalno traži neki balans. Da, mi moramo da živimo, nema potpunog zatvaranja, ali moram da kažem da je uz postojanje vakcine to potpuno besmisleno. Postaje racionalno razmišljati da se okupljaju oni koji su zaštićeni, uz vakcinu, test ili potvrdu o preležanoj bolesti. Racionalno je razmišljati i jer oni koji žele da rade, ugostitelji recimo, moraju da rade, moraju da budu zaštićeni i da svojim primerom pokažu šta od gostiju očekuju. Ali tu postoji etička dilema koju možemo da rešimo. Mi ne možemo da se ponašamo više kao da nema vakcine. Kad je nije bilo, zatvorite sve i to je to. Ali sada imamo vakcinu i ovo je situacija koja traži ozbiljno razmatranje", rekao je dr Kon za TV Prva.

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović izjavio da je zabrinut zbog korona brojki, i da je trenutno ključno poštovanje mera kako bismo ih doveli pod kontrolu.

- Sada smo u crvenoj zoni, od 30 do 50 (zaraženih na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana) ali vrlo brzo ćemo otići gore. U 22 danu smo novog talasa, neka se ljudi pripreme. Za sada je broj hospitalizovanih dobar, nizak je, nadamo se da će ostati tako. Mi smo sada u crvenoj zoni, to je poslednja linija borbe i ne bi valjalo da idemo dalje - objasnio je profesor.

Dodao je i da "kod nas vakcinacija ide sporo, ali će verovatno muka da nas natera da se vakcinišemo u većem broju".

(Kurir.rs)