PREPORUKA: Treća doza od avgusta da pojača imunitet protiv korone

Stručnjaci i lekari pozdravljaju odluku stručnog komiteta za imunizaciju u preporuci da građani Srbije prime treću dozu bilo koje vakcine najmanje šest meseci nakon druge doze. Iz Vlade Srbije je rečeno da će sve vakcine biti dostupne za treću dozu i da će građani moći da biraju vakcinu, a sa davanjem buster doze počeće se već u avgustu, očekuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek. On ističe da se u svetskim istraživanjima pokazalo da treća doza pojačava imunitet kod osoba koje su slabije reagovale na prve dve doze.

foto: Nemanja Nikolić

- Nacionalni komitet ima mnogo iskustva i znanja i sigurno je da su doneli dobru i kvalitetnu odluku. Preporuka je upućena Vladinom kriznom štabu za borbu protiv koronavirusa koji će je do 1. avgusta razmotri i potom doneti odluku. Posle njihovog zelenog svetla, mislim da će se odmah krenuti. Mnogo građana se javilo koji hoće da prime treću dozu i to je za svaku pohvalu - rekao je on za RTS.

Podseća da je stručni komitet predložio da kao treća doza bude "Fajzerova" vakcina ili "Modernina", koja bi trebalo da nam bude dostupna od jeseni, odnosno takozvana RNK vakcina:

- Nisu isključili mogućnost da to bude i vakcina koja je napravljena i na neki drugi način. Treća doza je namenjena pre svega hroničnim bolesnicima i onima koji boluju od težih bolesti, kao što su maligne bolesti, osobe koje su imale transplantaciju koštane srži, osobe starije od 70 godina, osobe starije od 60 godina koje su u domovima za stare, kao i zdravstvenim radnicima i radnicima u socijalnoj zaštiti. Ali mogu da je prime i svi ostali građani šest meseci posle revakcinacije.

foto: Ana Paunković

Epidemiolog dr Radmilo Petrović pozdravio je odluku stručnog komiteta i podsetio da je još pre nekoliko meseci govorio da će nam treća doza biti neophodna jer epidemija još traje.

- Treća doza će dodatno pojačati imunitet. Prvi bi trebalo da je prime oni koji su se vakcinisali na početku, odnosno pre više od šest meseci, kao i hronični bolesnici i zdravstveni radnici. Svakako je preporuka da je prime svi kod kojih posle revakcine nije dostignut veći nivo zaštite od virusa. Građani mogu da prime bilo koje cepivo od četiri koja imamo jer sve vakcine imaju veliki stepen zaštite od virusa i mešanje vakcina ne može da dovede do neželjenih reakcija - kaže dr Petrović za Kurir i dodaje:

- Međutim, i dalje imamo problem sa onima koji ne žele da se imunizuju. Mislim da je krajnje vreme da to urade posebno mladi, koji se najviše kreću, mogu da prošire virus i ugroze starije. Na jesen ćemo više boraviti u zatvorenom prostoru, što dodatno povećava rizik od zaražavanja.

Istraživanje Pratiti komplikacije i imuni odgovor odno, radi donošenja adekvatnih preporuka za Srbiju, posebno u vezi sa trećom dozom, da im budu dostupni podaci o broju vakcinisanih za svaku vrstu vakcine, broju obolelih, kao i broju hospitalizovanih koji su već bili pelcovani. Takođe, komitet predlaže i praćenje efekata treće doze istraživanjem, kao što se to radi u svetu, o postvakcinalnim reakcijama i komplikacijama, kao i imunom odgovoru, u skladu s čim će se eventualno menjati preporuke.

Činjenice/Vakcinisani do 22. jula - Prvu dozu primilo je 2.808.969 građana Srbije, što je 40,4 odsto stanovništva - Drugu dozu je primilo 2.670.144 državljana, što je 38,5 odsto stanovništva - U Srbiji je ukupno dato 5.479.113 vakcina

Činjenice/ Kome je namenjena - Hroničnim bolesnicima - Onima koji boluju od težih bolesti kao što su maligne - Osobe koje su imale transplantaciju koštane srži - Starijima od 70 godina - Starijima od 60 godina koji su u domovima za stare - Zdravstvenim radnicima i radnicima u socijalnoj zaštiti - Mogu da je prime i svi ostali građani šest meseci posle revakcinacije

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić