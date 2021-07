POČINJE JOŠ JEDAN TROPSKI TALAS: RHMZ upozorava na veoma toplo vreme, upaljen meteo alarm, a ovi gradovi će danas biti najtopliji

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na veoma toplo vreme koje će se zadržati do kraja jula.

foto: Printscreen RHMZ

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo.

Posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab, u košavskom podrucju umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 na jugoistoku Srbije do 24 C na jugu Banata, a najviša od 34 do 37 C.

I u Beogradu veoma toplo. Veći deo dana pretežno sunčano, kasnije posle podne u pojedinim delovima grada uz promenljivu oblačnost moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 23 C, a najviša oko 36 C.

foto: Printscreen RHMZ

Zbog visokih temperatura na teritoriji cele Srbije danas je upaljen narandžasti meteo alarm, osim u istočnoj Srbiji. Takođe, na snazi je i žuti alarm zbog jake grmljavine a u Banatu i zbog vetra.

foto: Printscreen RHMZ

Prema prognozi RHMZ, danas će natopliji gradovi u Srbiji biti Loznica, Beograd, Kragujevac i Niš sa 36 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji veoma opasna pojava i označen je brojem osam.

U narednih sedam dana pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni.

U utorak i sredu postojaće uslovi i za izolovani razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Početkom avgusta osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

(Kurir.rs/Tanjug)