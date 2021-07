NOVI SKOK KORONA BROJKI: Danas 241 novozaražen, preminuo jedan pacijent

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.817 građana, a je 241 novozaražen.

foto: Printscreen covid19.rs

Preminuo je jedan pacijent. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 11 obolelih.

Dan ranije, podsetimo, na korona virus testirano je 6.157 građana, od kojih je 199 novozaraženih. Preminuo je jedan pacijent, a na respiratorima je bilo devetoro obolelih.

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas da sada imamo pogoršanje epidemiološke situacije, te da će broj novozaraženih i dalje da raste, zahvatiće i avgust.

- Sasvim je jasno da će kod nas doći do četvorocifrenih brojeva dnevno, to je potpuno jasno. Samo je očigledno jedna prisutnost mirne situacije u toku leta jer su brojevi prilično mali i ne vidi se popunjenost bolnica. Ne doživljava niko ono što može da se očekuje i da se dešava. Izgubljeno je vreme od mesec i po dana za vakcinaciju, ne radi se kada ide uspon jer tada i sama vakcinacija predstavlja rizik za zaražavnaje. Vakcinacija se najuspešnije sprovodi onda kada je sve mirno, a mi smo taj trenutak ispustili - rekao je dr Kon.

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović izneo je za Kurir televiziju svoju prognozu kad je novi soj korone u pitanju.

- Uopšte se ne brinemo o koroni, vreme je godišnjih i ljudi su se opustili. Po brojkama koje mi matematički vodimo, mi smo juče bili u 24 danu četvrtog talasa. Samo što je on još uvek nisko pa ga ne vidimo, ali povećaće se i promeniti do 9. oktobra. Drugu procenu koju smo dobili jeste da će biti manje snažan od predhodnog talasa. Imamo odlaske na more, nevakcinisanje, grupna dešavanja i to dovodi do novog talasa. Mi sad moramo da se razdvojimo kako bismo smanjili nivo zaraze - rekao je profesor Kočović.

(Kurir.rs)