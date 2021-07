SRPSKI TURISTI PROLAZE KROZ NOĆNU MORU U HRVATSKOJ: Autobus se pokvario, a putnicima rečeno da skupe pare i da se SNALAZE SAMI

Hrvatska je popularna letnja destinacija za turiste iz Srbije, a autobuske ture se odvijaju često zbog čega mnogi biraju upravo tu vrstu prevoza kako bi stigli na primorje.

Međutim, naši putnici koji su preksinoć krenuli ka Puli prevoznikom FlixBus doživeli su svojevrsnu noćnu moru. Nakon što se autobus pokvario poručeno im je da se "snađu sami" dok je druga grupa naših turista koja je planirali povratak tim autobusom bukvalno ostala na ulici!

- Ćerka mi je sinoć u 21.45 iz Beograda krenula za Pulu FlixBusom da bi im se nedaleko od Rijeke, nešto iza 10 sati, usred nedođije na auto-putu (benzinske pumpe ni na vidiku) pokvario autobus. I čak bi se i sam kvar autobusa mogao nekako "progutati" da putnici satima nisu mogli da dobiju informaciju šta i kako dalje. Te doći će zamenski bus, te neće doći, te predlog vozača da putnici skupe 300 evra za prevoz drugim vozilom do destinacije da bi im na kraju, oko 16 sati, bilo rečeno da se o svom trošku snađu za prevoz do Rijeke gde će ih čekati prevoz do Pule - podelila je novinarka Anne Marie Alves-Ćurčić na svom profilu na Fejsbuku.

Dodala je i da su putnicu doputovali u Pulu sa zakašnjenjem od 12 sati.

- Umesto u planiranih 8.30 dete mi je u Pulu stiglo nešto pre 20 sati. Dakle, sa skoro dvanaestočasovnim zakašnjenjem i skoro pa 24 sata od polaska iz Beograda. Prvi dan letovanja propao. U međuvremenu saznah da su grupu putnika koja je večeras trebalo iz Rijeke da krene za Beograd ispalili nekoliko sati pred put bez davanja ikakvog alternativnog rešenja. Bukvalno su ljudi ostavljeni na ulici - dodaje Alves-Ćurčić i naglašava da je neprofesionalnost tog prevoznika zaprešašćujuća.

Na njen post nadovezali su se i drugi putnici koji su takođe nezadovoljni uslugom pomenutog prevoznika.

FlixBus: Bilo je teško pronaći slobodan autobus

Iz kompanije su saopštili da im je veoma žao zbog neugodne situacije koju su putnici doživeli na putovanju iz Beograda prema Puli u nedelju u prepodnevnim satima zbog kvara na autobusu.

- U slučaju kvara autobusa postoje posebni protokoli kojima upravlja Odeljenje korisničke službe i Odeljenje kontrole saobraćaja, a koje se kontaktira odmah po događaju od strane vozača ili partnera koji saobraća na određenoj liniji. Kada je autobus nažalost stao u blizini grada Delnice u Hrvatskoj naša su Odeljenja odmah obaveštena o situaciji i pokrenut je standardni protokol. FlixBus tim odmah reaguje i u trenutku daje sve od sebe kako bi putnicima omogućio alternativan dolazak u krajnju destinaciju. Pojedini protokol zavise od trenutne situacije i lokacije autobusa u trenutku kvara pa je za neke potrebno duža, a za neke kraća reakcija i rešenje - navela je portparolka kompanije Petra Trojko.

Prema njenim rečima, u ovom slučaju, traži se lokacijski najbliži i najbrži način prevoza putnika u zamenskom autobusu ili drugom prevozu, kako bi se putnici što pre dovezli do krajnje destinacije.

- Nažalost, usled visoke turističke sezone, bilo je teško pronaći slobodan autobus koji bi brzo reagovao i odmah prevezao putnike. Deo putnika koji nije bio u mogućnosti da čeka FlixBus rešenje u vlastitoj je organizaciji nastavio putovanje dok je za preostale putnike osiguran taksi prevoz do krajnjih destinacija - navodi Trojko.

(Kurir.rs/Telegraf)