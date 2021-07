USTAŠE SU U CRKVI U GLINI SRBE UBIJALE NOŽEVIMA, BAJONETIMA I KUNDACIMA! Od SUROVOG ZLOČINA nad našim narodom prošlo je 8 decenija

Tužna 80-godišnjica jednog od najmonstruoznijih ustaških zločina počinjenih nad nedužnim civilima srpske nacionalnosti tokom Drugog svetskog rata navršava se narednih dana.

Reč je o nizu zločina počinjenih u mestu Glina, gde je prema svedočenjima Ljubana Jednaka, jedinog koji je preživeo masakr u glinskoj crkvi, naš narod, više od hiljadu njih, ubijan noževima za klanje, bajonetima, kundacima, jer ustaše nisu htele da troše municiju na njih.

- Jedan od najpotresnijih i najdramatičnijih zločina je onaj koji se odigrao u srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom mestu - saopštili su juče iz Muzeja žrtava genocida uz podsećanje da je nakon ustaškog zločina u Glini 13. maja 1941, u kome su masovno stradali Glinjani, ovo mesto prve godine rata još dva puta bilo mesto masovnog stradanja srpskih civila.

- U oba zločina žrtve su u Glinu dovedene sa Korduna iz opštine Vrginmost i bili su deo šire akcije ubijanja Srba na Baniji i Kordunu od 24. jula do 8. avgusta 1941. Prvi od dva zločina se odigrao u noći između 29. i 30. jula 1941. godine. Ljudi su mahom sa tadašnje opštine Topusko dopremani u dva stočna vagona, a broj ubijenih nije tačno poznat. Do sada su utvrđena imena 203 ubijenih, a sumnja se da je taj broj od 300 do 700 - navode iz Muzeja. Drugom zločinu prethodilo je okupljanje Srba u Vrginmostu 3. avgusta 1941. radi navodnog pokrštavanja, odnosno pokatoličavanja. Nakon otpuštanja žena i dece, u Sokolskom domu je ostalo 1.038 muškaraca.

- Okupljeni Srbi su kamionima i autobusima prevezeni u Glinu i većina je zatvorena u Crkvu Presvete Bogorodice, gde je nekoliko dana ranije već bio izvršen prvi zločin. Manji deo Srba (verovatno njih 181) za koje nije bilo mesta u crkvi odmah je odvezen do Novog Glinskog Sela, u čijoj su okolini ubijeni. Drugi zločin u crkvi se odigrao u noći između 4. i 5. avgusta 1941. Utvrđena su imena svih 1.038 ubijenih u drugom zločinu u glinskoj crkvi - podsećaju iz Muzeja.

Najpotpunije svedočanstvo o pokolju ostavio je Ljuban Jednak, jedini koji je preživeo masakr u glinskoj crkvi, a kako su Srbi tamo mučeni i ubijani, detaljno je opisao 1986. tokom suđenja Andriji Artukoviću, ustaškom ministru policije iz vremena NDH. Jednak je inače preminuo 2017. godine.

Crkva u Glini srušena je u septembru 1941. Spomen-dom, na mestu porušene crkve, podignut je 1969. godine.

Kurir.rs / S. Trajković