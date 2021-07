ISPOVEST SAŠE STANKOVIĆA OCA ŽRTVE BAHATOG VOZAČ: Treba im suditi za ubistvo, najmanja kazna 10 godina

Još jedan bahati vozač nedavno je na pešačkom prelazu na Karaburmi pokosio oca i dva dečaka. Na žalost devetogodišnji dečak preminuo je od posledica nesreće.

Ovaj slučaj razbesneo je građane i stanovnike beogradskog naselja Karaburma, koji su žestoko protestovali zbog odluka pravosudnih organa. Koliku će kaznu dobiti bahati vozač koji je usmrtio devetogodišnjeg Stefana, ostaje da vidimo. Na žalost, ovo nije usamljen slučaj.

Današnji gost doživeo je gotovo identičnu sudbinu kada je pre godinu dana, ostao bez sina u saobraćajnoj nesreći na Petlovom Brdu. On se i danas svim snagama bori da ubice za volanom dobiju pravične kazne. Gost Pulsa Srbije je Saša Stanković, otac nastradalog Pavla Stankovića.

"Na Pavla je Aleksandar Milekić naleteo, dok je prelazio ulicu na pešačkom prelazu u zoni škole, imao je 1,14 promila alkohola u krvi, dobio je tri i po godinegodine", izjavio je otac nastradalog mladića.

Stanković opisuje kobni događaj na Petlovom brdu koji su snimile i kamere za video nadzor.

"Pavle se vraćao kući, izašao je iz autobusa po nevremenu, ali nije pretrčao, već se vratio do pešačkog prelaza. Vozač autobusa se zaustavljao, da ga propusti, Pavle je tek onda počeo da prelazi, pogledao desno da vidi da li neko nailazi i u tom trenutku ga je pokosio Milikić. Bukvalno ga je korak delio od života i smrti. Izveštačena je brzina od 70, a GPS u kombiju je zabeležio 88 kilometara na sat. Pavle je poštovao sva pravila i nagrađen je tako što je usmrćen. Vozač koji je prekršio sva pravila, imao je 2015. prijavu za alkohol i bežanje sa lica mesta, ali su te prijave zastarele. Tada nije kažnjen, ne znam kako, to mu je bila olakšavajuća okolnost", objasnio je ovaj ucveljeni otac.

"Ljudski život ne vredi 3 godine i 6 meseci. Ja sam ogorčen. Gledaju se prava tim počiniocima. Zbog dobrog vladanja može da bude pušten kada odleži de trećine kazne. Poruka koje su poslale institucije, pravosuđe, koji su radili takva i slična dela, pijani, bahati, koji se snimaju za jutjub, instagram, šalje im se poruka sedite za volan, dobićete godinu dana", priča ogorčeni otac, .

"Kada bi kazna bila od 10 do 30 godina, sigurno bi se zapitao da li će sesti pijan ili drogiran za volan ili da vozi bahato. Tu postoji umišljaj, zaprećena je kazna od 2 do 12 godina. Sumnjam da je suđenje bilo tendenciozno, ne mogu to da dokažem, ali tu nešto postoji. Nemačka ima evropsko pravo i tretira to delo kao ubistvo u saobraćaju, kao da je imao pištolj ili nož, a najmanja kazna je 20 godina. Tamo ko prođe kroz crveno, ide kod psihijatra da vide šta nije u redu sa njim", zaključio je Stanković.

On naglašava da svi treba da se udružimo kako bi stali na put bahatim vozačima.

"Juče smo supruga i ja bili na skupu na Karaburmu i izjavili saučešće. Svi treba da se složimo, da potpišemo peticiju, da se promeni kaznena politika. Da se zaštite naša deca i drugi učesnici u saobraćaju, da se to nikada više nikome ne desi", zaključio je SašaStanković.

