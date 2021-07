DETALJNA PROGNOZA ZA AVGUST: Poznati meteorolog objavio kada možemo da očekujemo OSVEŽENJE

Prema podacima dugoročnog prognostičkog sistema ECMWF-a (EPS), posle veoma toplog početka meseca, posle 3. avgusta će ojačati uticaj atlantika, ali on svakako neće biti preovlađujući faktor razvoja vremena u drugom, letnjem, mesecu ove godine, najavljuje Marko Čubrilo.

Posle 2. pa sve do 6. avgusta verovatno stiže osveženje, posebno u zapadnim i severnim predelima regiona, jer bi prodor svežijeg vazduh sa atlantika ipak bio relativno slab. Posle kraćeg otopljenja oko 8. avgusta bi ponovo moglo da osveži, ovaj put malo jače te bi period od 8. avgusta do oko polovine meseca doneo temperature oko proseka, dok bi one na zapadu i severu možda povremeno bile i malo ispod proseka.

Drugi deo meseca je sinoptički jako složen, od 16. avgusta do oko 22. avgusta ponovo bi moglo da bude toplije, ali upitno je koliko bi visoko išli maksimumi, obzirom da bi se uticaj atlantika svakao zadržavao nad zapadnim i središnjim predelima Evrope. Sam kraj meseca bi mogao doneti konkretiju promenu ali to je za sada samo u sferi spekulacije, predviđa vremenska prognoza Čubrila.

Početak meseca bi trebalo da bude i znatno suvlji od proseka, dok posle 2.8. nad zapadom i severom regiona može biti češćih pljuskova. Deluje da bi istočni i jugoistočni deo regiona na neke konkretnije padavine čekao barem do oko 8. avgusta, ako ne i malo duže, dok za primorje u ovom momentu nema signala za konkretnije padavine, kaže Čubrilo.

Druga polovina meseca bi donela prvo padavine oko proseka, dok bi kasnije moglo postati i malo suvlje od proseka. Sumirano, pred nama je tipičan avgust, sam početak bi trebalo da bude veoma topao, posle 3.8. bi vrućina polako popuštala, a period od 8.08. do oko 16.8. bi moglo obeležiti svežije vreme uz češće pljuskove, dok bi se zatim toplo vreme moglo vratiti, dok pred sam kraj meseca može uslediti nešto jače osveženje.

