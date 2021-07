PAPRENO: Skočile kirije u Srbiji, garsonjere u prestonici i do 500 evra mesečno

Cene iznajmljivanja stanova su, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za jul, povećane 2,5 odsto u proseku za celu Srbiju u odnosu na prošlu godinu, ali to povećanje je, čini se, i veće, naročito u većim gradovima poput prestonice.

Tako kirije za garsonjere u centru Beograda idu i do 500 evra mesečno plus dodatni troškovi - infostan, račun za struju, internet, kablovsku televiziju. A četvoročlana porodica koja bi u centru prestonice da iznajmi dvosoban stan morala bi samo za najam da izdvoji i do 700 evra mesečno.

Uticaj pandemije

U proseku, najam prosečnog stana u Beogradu košta od 200 do 700 evra, zavisno od lokacije, dok su nova naselja poput Beograda na vodi daleko skuplja i tamo kirije idu i preko 2.000 evra.

Prošle godine zbog pandemije koronavirusa potražnja za iznajmljenim stanovima je bila minimalna ili je uopšte nije ni bilo, kažu stručnjaci za izdavanje nekretnina. Tek od proleća ove godine građani su opet masovno počeli da traže nekretnine za izdavanje, a dočekale su ih šarenolike kirije u zavisnosti od lokacije nekretnine, da li blizu stana ima igralište za decu, vrtić, pijaca, garaža, parking mesto.

- Imam četvoročlanu porodicu, dvoje male dece, supruga i ja. Tražimo stan u Beogradu koji ima 45 kvadrata negde bliže centru zbog posla, međutim, kirije se kreću i do 500 evra plus troškovi. Pošto sam samo ja zaposlen, kad bih iznajmio takav stan, morao bih skoro celu platu da dajem samo za kiriju. Vlasnici stanova često nameću nerealne cene i uopšte ne uzimaju u obzir plate građana. Plašim se da će na jesen kirije možda biti još veće - kaže za Kurir Leskovčanin Dimitrije Arsić, koji se zbog posla doseljava u Beograd.

Stručnjak za nekretnine Kaća Lazarević potvrđuje za Kurir da je od proleća potražnja za iznajmljenim stanovima u ekspanziji i saglasna je sa tim da su kirije visoke za prosečni porodični budžet.

foto: Shutterstock

Studenti u potrazi

- Tokom korone uopšte nije bilo izdavanja, ali već sa prvim popuštanjem mera i dozvolom za kretanje ljudi su počeli da tragaju za stanovima. Garsonjere od 22 do 35 kvadrata u Beogradu se izdaju od 250 do 350 evra, međutim, u centru grada kirije idu i do 500 evra - rekla je Lazarevićeva.

Navodi i da se veći stanovi za tročlanu ili četvoročlanu porodicu izdaju od 500 evra pa naviše.

- Trenutno je najveća potražnja za manjim stanovima za studente. Oni obično najviše traže garsonjere ili jednosobne stanove. Sada jeste povećana i ponuda baš takvih nekretnina, jer stariji studenti odlaze iz stanova, a novi tokom juna, jula i avgusta tragaju za smeštajem u gradovima gde dolaze na studije. Trenutno ima 850 ponuda takvih nekretnina, odnosno garsonjera - objašnjava ona.

Kao zanimljivost navodi i da je odnos ponude novogradnje i starogradnje 30 odsto za novogradnju, dok je 70 odsto oglasa starogradnja.

Inače, na onlajn oglasniku Sasomange.rs cene kirije za garsonjere u Beogradu kreću se od 150 do 300 evra, jednosobnog stana od 300 do 400 evra, dok za dvosoban stan ide i do 700 evra mesečno.

foto: Shutterstock

Zakup u Srbiji BEOGRAD Tip Cena Garsonjere 150-500 Jednosobni 300-400 Dvosobni 500-700 Penthouse 2.500-3.500 NOVI SAD Tip Cena Garsonjere 150-250 Jednosobni 300-400 Dvosobni 400-500 NIŠ Tip Cena Garsonjere 120-200 Jednosobni 220-350 Dvosobni 400-500 KRAGUJEVAC Tip Cena Garsonjere 120-200 Jednosobni 200-250 Dvosobni 110-500 ZRENJANIN Tip Cena Garsonjere 150-200 Jednosobni 250-300 Dvosobni 300-600 * Cene su u evrima

Poslovni prostor Povratak u kancelarije, lokale niko neće l Lazarevićeva ističe i da se kancelarijski prostori opet dobro izdaju otkako je pandemija korone utihnula, pa se građani polako vraćaju u kancelarije i ne rade više od kuće: - Međutim, nije ista situacija i sa zakupom lokala. Ljudi se još plaše da pokrenu neki posao jer ne znaju šta nas čeka već na jesen i kako će novi talas koronavirusa uticati na poslove i izdavanje nekretnina.

Tražena lokacija U Beogradu na vodi najam do 2.300 evra l Osim strogog centra, tražena lokacija za najam nekretnine je i elitni Beograd na vodi. - Interesantno je da se stanovi u naselju Beograd na vodi jako dobro izdaju i dosta su traženi iako su kirije od 1.200 do 2.300 evra - ističe Kaća Lazarević, stručnjak za nekretnine.

