DANAS ZASEDA KRIZNI ŠTAB: Raste broj zaraženih, struka upozorava da je vrlo rizično nevakcinisan čekati delta soj i jesen

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa biće održana danas.

Na sednici će biti razmatrana aktuelna epidemiološka situacija.

Stručnjaci su prethodnih dana upozoravali na povećanje broja novozaraženih, kao i na opasnost da u Srbiji zbog slabog odziva na vakcinaciju u septembru dođe do četvrtog talasa.

Premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno je najavila da je moguće da na sednici Kriznog štaba na preporuku Stručnog komiteta za imunizaciju bude doneta i odluka o trećoj dozi vakcine.

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle.

"Ono što je zakonski omogućeno, to je da bude ili obavezna ili preporučena u vanrednoj situaciji, kakva je ovakva jedna epidemija", rekao je Kon.

On je naglasio da ne može da ulazi u to šta o tome kaže Ustav i dodao da on lično nije za obaveznu vakcinaciju svih, kao i da misli da to nije neophodno.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je u ponedeljak da je trenutna epidemijska situacija kompleksna i da za mesec dana može biti zabrinjavajuća. On poručuje da je vrlo rizično nevakcinisan čekati delta soj i jesen.

(Kurir.rs/Tanjug)