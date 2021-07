DOKTORKA VIOLETA RAKIĆ: Hepatitis C može bez simptoma biti u organizmu, testirajte se besplatno i anonimno ako ste rizična grupa

I pored virusa Kovid 19, cilj je da se skrene paznja na ovu virusnu infekciju koja predstavlja opasnost po globalno zdravlje i vodeci je uzrocnik smrtnosti u svetu. Svakako, ono sto je najveca vest za sve obolele i njihove porodice jeste dolazak Hepatitisa C na listu priroriteta Centralne komisije za lekove Republickog fonda za zdravszveno osiguranje, tako da se u narednom periodu ocekuje da ce problem sa brojem pacijenata koji se lece savremenom terapijom i u nasoj zemlji biti resen. O svim problemima sa kojima se susrecu pacijenti danas razgovaram sa doktorkom, epidemiologom Violetom Rakič iz Instituta za javno zdravlje Dr Milan Jovanovic Batut".

"Želela bih da naglasim da je današnji dan Dan borbe protiv hepatitisa. Ali one su prisutne i ostalim danima. Razlika između hepatitisa B i hepatitisa C su ogromna. Hepatitis C pripada ovoj ozloglašenoj grupi RNK virusa koji imaju sklonost ka velikom broju umnožavanja i stvaranja velikog borja kopija koji stvaraju veliki broj mutacija", naglašava Violeta Rakić

Hepatitis C ima sposobnost mutacije i za njega ne postoji vakcina, dok za hepatitis B postoji vakcina, jer je on DNK virusl istakla je doktorka Rakić.

foto: Kurir

"Vakcina se daje odmah po rođenju i u 12. godini, tako da od 2006. godine imamo generacije dece koje su zaštićene od hepatitisa B. Ali, za hepatitis C ne postoji vakcina. Ali, imamo antivirusnu, savremenu terapiju. Ona je dostupna na osnovu kriterijuma, koji su od ove godine relakcirani, da bi ih pri8mio veći broj pacijenata. Ranije su taj lek primali pacijenti koji su imali izražene zdravstvene probleme, kao što su ciroza. Posle te terapije pacijenti će biti potpuno izlečeni. Neće više imati virus, već amo tragove koji će pokazivati da je virus bio prisutan", naglašava Violeta Rakić.

Postoji inkubacioni period, a pacijenti kod kojih se pojave simptomi "žutice" su oni srećniji.

"Mali broj ima akutne simtome, 80 odsto mema nikakve simptome i može miirovati decenijama. Manifestuje tek kada dođe do težeg oboljenja, koje ga dovodi do lekara. Svi koji su bilo kad imali kontakt ili posumnjali da su prilikom pružanja kozmetičkih usluga, svi bi trebalo da se testiraju. Da naprave prvi korak u dijagnostici ovog oboljenja. Osobe koje su koristile narkotike intravenozno, osobe koje su imale nezaštićene seksualne odnose", kaže doktorka

Ona je naglasila da postoje centri za testiranje, koje je besplatno i anonimno i ne izlaže pacijente neprijatnostima.

Kurir.rs