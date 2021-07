KOLIKO OVOG LETA KOŠTA PROSEČNA SRPSKA SVADBA: Za "da" u opštini od 300 do 13.000 dinara, a cena stolice u restoranu od 25 do 100€

Za VENČANJE u opštini od 300 do 13.000 dinara, a evo koliko vas KOŠTA celokupna "srpska" svadba

BEOGRAD - Korona virus je usporio svetsku ali i lokalnu ekonomiju. Mere su uticale na rad gotovo svih branši, a najpogođeniji u jeku pandemije su svakako bili ugostitelji, pored turizma.

Sa ublažavanjem mera, došlo je do oporavka privrede, a sa dozvolom okupljanja i organizovanja venčanja i svadbi, ugostitelji su osetili boljitak, pa su im pune ruke posla.

Povišen je stepen proslava, cene su slične kao i pre korone, pa vas svadba u prosečnom restoranu može koštati i više od 8.000 evra, gala proslava trostruko skuplje. Opštinsko venčanje je jeftijije i kreće se od 300 do 13.000 dinara.

Za sklapanje braka se svako odlučuje prema finansijama kojima raspolaže. Ima onih koji obave samo venčanje u opštini, a i onih koji pored opštine, brak sklope pred crkvom i organizuju proslavu za 100 pa i više stotina ljudi.

Matičar

Prosečna srpska svadba broji i do 300 gostiju, a ako se cena stolice po osobi kreće od 25 do 100 evra dolazimo do ogromne cifre.

Najjeftinije je venčanje pred matičarem u opštini. Ako na ovaj način odlučite da stanete na ludi kamen to će vas koštati oko 300 dinara. Više para ćete iskeširati ako želite da matičar izađe na teren, odnosno hoćete da čin venčanja obavite u restoranu, pored vode ili na nekoj drugoj lokaciji. To će vas koštati u proseku do 13.000 dinara. Cene mogu da variriraju i budu veće ili niže u odnosu na grad gde se ono obavlja.

Restoran

Cene usluga po osobi za restoransku proslavu se kreću u proseku od 20 do 35 evra u nekoj jeftinijoj varijanti, a eksluzivnija mesta su skuplja, pa cena po osobi može da ide od 50 do do 100 evra i više. Cene od stotinak evra po gostu važe za neke beogradske restorane pored vode, na Kalemegdanu, u Zemunu i slično. Dakle, prosečna srpska svadba od 300 gostiju može koštati minimalno oko 8.000 evra, a elitna proslava i do 30.000 evra.

Ako želite da prođete jeftinijie, pojedni beogradski restorani nude popuste od 20 odsto radnim danima, a ima restorana koji u cenu menija po osobi uključuju i osnovnu dekoraciju.

Garderoba

Restoran nije jedni finansijski izdatak. Pored restorana, za svadbu je potrebno kupiti odelo za mladoženju što može koštati od 200 pa i do 600 evra, plus još stotinak evra za cipele.

Mlada je i te kako "skuplja". Samo iznjamljivanje venčanice košta od 200 do 600 evra, šminka od 20 do 150 evra. Cena frizure za mladu je skuplja u odnosu na običnu frizuru. Pa ako kažete da ste mlada, onda frizeri imaju poseban cenovnik. Po tim cenama treba platiti do 150 evra za frizuru, dok su poznatiji saloni daleko skuplji.

Sa obućom i ostalim sitnicama "mlada košta" više od 1.000 evra u prosečnoj varijanti.

Muzika

Međutim, plaćanju nije kraj. Za proslavu u restoranu treba platiti muziku. Bend ćete platiti u proseku od 1.000 do 2.000 evra, a ako želite poznate estradne umetnike, samo muzika vas može koštati kao jedna prosečna svadba.

Torta, snimatelj, fotograf

Dodatni troškovi su i iznajmljivanje fotografa, snimatelja, svadbena torta, pa je srpska svadba danas veliki luksuz za koji treba izdvojiti čitavo bogtastvo.

(Kurir.rs/Blic)