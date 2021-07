HITNO UPOZORENJE METEOROLOGA! U nedelju najtopliji dan od početka leta, stiže i osveženje, ali se vrelina ODMAH VRAĆA

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature u Srbiji do 4. avgusta.

Prema prognozi do kraja sedmice biće veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 stepena na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku temperatura će lokalno dostići i 42 stepena!

U prvoj polovini sledeće sedmice visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije - od 34 do 37 stepeni - dok će u ostalim krajevima biti svežije.

Meteorolozi su najavili i da će u Srbiji sutra biti sunčano i veoma toplo, a posle podne moguć je izolovani razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i to južni i jugozapadni.

Najniža temperatura biće od 15 do 23 stepena, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.

I u glavnom gradu sutra će biti veoma toplo uz slab južni i jugozapadni vetar i najnižu temperaturu od 20 do 23, a najvišu oko 36 stepeni.

Do srede će u Srbiji biti pretežno sunčano i u većini krajeva veoma toplo uz osveženje početkom sledeće sedmice za četiri do osam stepeni i to pre svega na severu i zapadu zemlje.

Tek ponegde biće kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Od četvrtka promenljivo i umereno toplo, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, dok će se na jugu i istoku Srbije zadržati veoma toplo vreme uz ređu pojavu pljuskova s grmljavinom.

