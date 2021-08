PSIHOLOG O TOME ŠTO SE NEKI MEDICINARI JOŠ NISU VAKCINISALI: Većina lekara nisu antivakseri, već čekaju dodatna istraživanja!

Većina zdravstvenih radnika koji se još nisu vakcinisali protiv korona virusa zapravo nisu antivakseri, već smatraju da vakcina nije dovoljno istražena, smatra psiholog Aleksandra Janković.

- Mladi ljudi su posebno zabrinuti oko toga šta vakcina može da proizvede. To mlade koji su u reproduktivnom periodu uznemirava i pitaju se da li to može dovesti do steriliteta i problema sa potomstsvom. Međutim, većina ovih zdravstvenih radnika verovatno nije protiv vakcina, već zapravo kupuje vreme i čeka da budu objavljena opsežnija istraživanja - zaključuje dr Janković.

