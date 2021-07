SRPSKI HIRURZI ELEKTRODAMA NAPALI PARKINSONA: Prvi put u Srbiji urađen ZAHVAT NA MOZGU koji bolest drži pod kontrolom

Prvi put u Srbiji urađeni su kompleksni zahvati kod dvoje pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti!

Na Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije metodom elektro-duboke moždane stimulacije kod pacijenata koji su operisani elektrode će bolest držati pod kontrolom. Ranije su na tu intervenciju naši građani upućivani u inostranstvo gde je koštala oko 50.000 evra.

Da prvi put urade intervenciju kod dvoje pacijenata tim neurohirurga, neurologa, radiologa, psihijatara, anesteziologa i drugih stručnjaka, uz podršku kolega iz Praga, bio je u sali oko 15 sati. Pacijenti su sve vreme u budnom stanju. Operacije su prošle dobro, a pravi efekat procedure videće se za mesec dana.

- Pacijenti koji imaju Parkinsonovu bolest su pre svega prvi kandidati, mada i drugi sa nevoljnim pokretima, u pitanju su najteži pacijenti, kod kojih su se javile mnogobrojne komplikacije dugotrajnog lečenja. To nije definitvno izlečenje. Ja uvek kažem pacijentima, to nije operacija kod koje se nešto odstrani i posle ste dobro, ali kupujete vreme i nekako vraćate sat četiri do pet godina unazad - navodi dr Marina Svetel, neurolog na Kliniki za neurologiju UKCS-a.

Profesor dr Miloš Joković, direktor Klinike za neurohirurgiju UKCS, navodi da tokom operacije treba doći do jedra u dubokim strukturama mozga te da se zato ova intervencija naziva duboka moždana stimulacija.

- Znači, treba da dođemo do jedra, koje je vrlo malo, preciznim prethodnim merenjem, ciljano uđemo elektrodom, a potom tu elektrodu povežemo sa generatorom struje koji se nalazi najčešće na grudnom košu i posle recimo četiri nedelje puštamo struju da stimuliše to jedro. Obostrano se radi i leva i desna moždana hemisfera - objašnjava Joković.

Doktorka Svetel objašnjava da se aktivacijom jedara uspostavlja bolja kontrola ukočenosti, usporenosti i drhtanja.

- Ne mogu da se povuku svi simptomi i ne mogu da se kontrolišu poremećaji govora, stabilnosti i poremećaji hoda. Takvo stanje koje mu obezbedi njegova idealna terapija, u momentu kad najbolje deluje, to je stanje koje ćemo obezbediti uz hiruršku intervenciju - dodaje Sveteleva.

Profesor Joković objašnjava da će pacijenti imati svoj stimulator i da će biti edukovani za njegovu upotrebu, ali da će ipak na početku lekari na neurologiji vršiti stimulaciju, određivanje i visinu doze.

U Srbiji se trenutno od Parkinsonove bolesti leči oko 20.000 osoba. Oko 1,5 odsto njih su kandidati za intervenciju.

- Ovo je zaista pomak i za same pacijente koji su obično morali da idu u pratnji neke osobe jer je takva bolest. Sa druge strane intervencija je skoro tri puta skuplja u inostranom centru nego kod nas, a na kvalitetu zaista neće izgubiti. Uz podršku Ministarstva zdravlja i KCS, koji nisu osporili našu ideju, mi smo uspeli ovo i da realizujemo - dodaje Joković.

Pripreme za taj kompleksni zahvat u Srbiji trajale su dve godine, a za nju se obučavaju i naši mladi neurolozi i neurohirurzi. Želja je da mesečno, makar kod jednog pacijenta, kad medicinski kriterijumi to dozvole, urade proceduru.

(Kurir.rs/RTS)