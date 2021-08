Beograd, 1. avgust 2021. godine – U susret Svetskom danu borbe protiv karcinoma pluća, koji se tradicionalno obeležava 1. avgusta, prepoznatljivi simboli Beograda sijali su u bojama kampanje „Poslušaj se! Karcinom pluća se leči“, koja se sprovodi u cilju podizanja svesti javnosti o važnosti prevencije i lečenja ovog oboljenja.

00:45 Beograd je sinoć sijao u bojama kampanje podizanja svesti o karcinomu pluća – prvom najzastupljenijem malignitetu u Srbiji

U okviru ove kampanje, koju sprovodi Društvo Srbije za borbu protiv raka uz podršku Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i kompanije Astra Zeneca, Palata Albanija, fontana na Slaviji, Most na Adi i Narodna skupština Republike Srbije sinoć su osvetljeni ljubičastom bojom kako bi skrenuli pažnju na važnost prepoznavanja simptoma i ranog otkrivanja ovog karcinoma koji se najčešće prekasno dijagnostikuje.

foto: Društvo Srbije za borbu protiv raka

„Karcinom pluća je prvi po smrtnosti u našoj zemlji i kod muškaraca i kod žena, a jedan od glavnih razloga za visoku stopu smrtnosti je to što su simptomi nespecifični, pa do javljanja lekaru dolazi kasno. Dijagnostiku je dodatno usporila pandemija koronavirusa pa je ono što smo do sada mogli da zapazimo primetno veći broj pacijenata, koji sa malignim oboljenjima dolaze u poodmakloj fazi. Kako je rano otkrivanje karcinoma ključno za adekvatan terapijski tretman i produženje života pacijenta danas apelujemo na sve da ne ignorišu simptome i ne odlažu preglede i terapije, jer je i u sadašnjim, izmenjenim okolnostima, borba sa karcinomom ista i ne sme biti zapostavljena“ naveo je dr Davorin Radosavljević, medikalni onkolog na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

foto: Društvo Srbije za borbu protiv raka

Karcinom pluća je prvi najzastupljeniji malignitet u našoj zemlji od koga godišnje oboli više od 6.500 hiljada ljudi, a sa koijm bitku godišnje izgubi više od 4.500 građana Srbije. Ukoliko se otkrije u ranom stadijumu, uz primenu adekvatne terapije, sa rakom pluća može da se živi, ali se nažalost 40 odsto pacijenata javi u poodmakloj fazi bolesti. Edukacija i rano prepoznavanje simptoma ključni su faktori koji mogu doprineti efikasnoj borbi sa ovom vrstom karcinoma, zajedno sa dostupnošću inovativnih terapija.

foto: Društvo Srbije za borbu protiv raka

„Na dan kada pružamo podršku svim ljudima obolelim od karcinoma pluća, važno je istaći da možemo optimistično gledati u budućnost, imajući u vidu napredak koji je nauka u poslednjih 15 godina postigla u lečenju ove bolesti. Naime, imajući u vidu da dosadašnji pristup lečenju sa citostaticima nije bio dovoljno efikasan, trud savremene nauke usmeren je na prepoznavanje ćelija karcinoma od strane novih lekova, sto se postiže sa dve vrste terapije, ciljanom i imunološkom. RFZO je, prateći zdravstvene trendove, 2011 .godine na Listu lekova uvrstio dva leka koji spadaju u ciljanu terapiju, 2016. još jedan, a 2020. na Listu je uvrštena nova ciljana terapija, naročito efikasna kod mlađih nepušača, kao i imunoterapija. Od početka primene ovih lekova, tj. od maja 2020. godine do sada Komisija RFZO je odobrila terapiju novim inovativnim lekovima, za oko 560 pacijenata. Trenutno je u postupku priprema nove Liste lekova koja će sadržati nove inovativne lekove, a lekovi za karcinom pluca se razmatraju kao jedan od prioriteta o cemu odluku donosi Centralna komisija za lekove na osnovu mišljenja struke i raspoloživih finansijskih sredstava“, navela je Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, ističući značaj kontinuiranog odobravanja terapije od strane RFZO tokom celokupnog perioda epidemije čime su zdravstvenim ustanovama i pacijentima u svakom trenutku bili dostupni lekovi.

Promo tekst