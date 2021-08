URNEBESNA ISPOVEST MARGIT SAVOVIĆ ZA KURIR! OVO NIKADA NIJE PRIČALA!: Vesić je jedini čovek koji je uspeo da me razoruža!

Pojedini ministri u nekadašnjoj vladi Savezne Republike Jugoslavije, u vreme vladavine Slobodana Miloševića, zaduživali su oružje, jer nisu imali obezbeđenje, a jedna od njih bila je i Margit Savović, nekadašnja funkcionerka SPS i ministarka za pitanja ljudskih i manjinskih prava. Ona je posle 5. oktobra 2000. razdužila oružje i predala ga Goranu Vesiću, koji je u to vreme bio savetnik u saveznom MUP.

Margit od tada tvrdi da je Vesić jedini čovek koji ju je razoružao, a za Kurir se priseća smešnije strane politike devedesetih.

foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Kao savezni ministar zadužila sam pištolj marke CZ za samoodbranu, jer je moj vozač Rade izjavio da me ne bi branio, već da bi u slučaju napada pobegao. Sam je tada rekao: "Zadužio sam auto, a ne ministra". Nakon pada s vlasti, pisali su u novinama kako imam pravi "arsenal", a imala sam samo taj pištolj. Neke kolege, koje novine nisu ni spomenule, imale su i po 14 heklera. Uglavnom, najavila sam se kod Vesića, uredno sam mu predala oružje, dobila potvrdu i oslobodila se pištolja koji je, uzgred, bio toliko glomazan i težak, da mi se od njega torba vukla po zemlji. Kasnije sam u šali pričala da je Vesić jedini je muškarac koji je uspeo da me razoruža - sa osmehom se priseća ona. Jednom je tako naoružana ušla i u Zavod za izradu novčanica. Kada je rekla da sa sobom nosi pištolj - svi su se smejali:

foto: Printscreen/Youtube

- Išla sam jednom prilikom, zajedno sa još nekoliko ministara, u posetu Zavodu za izradu novčanica. Pištolj mi je bio u torbi. Nisu nas opovrgli detaljnom pregledu. Nas žene samo su pitali šta imamo u torbi. Kada je došao moj red, rekla sam: "Pištolj". Čovek iz obezbeđenje se uhvatio za stomak od smeha. Mislio je da je neki štos, a ja sam tako ušla u krug sa stvarnim pištoljem u torbi. E, da su znali...

Haos u vladi "Ko je još video da Crnogorac gleda jutarnji?!" Angdote koje se rado seća je i jedna sa tadašnjim ministrom za investicije Tomicom Raičević. Naime, na sednici savezne vlade, koja je bila kasno uveče, doneta je važna odluka, ali je premijer Radoje Kontić strogo zabranio da se o tome priča pre konferencije za štampu koju je zakazao za sutradan u podne. - Raičević je sledećeg jutra gostovao u jutarnjem programu i nehotice otkrio tu odluku. Sazvana je hitna sednica vlade za 9 sati. Kontić je uleteo sav ljut i počeo da viče: "Zar nisam rekao da se o toj odluci ne priča, pa šta si ti mislio Tomice?! Ko je još tako nešto video?!". Sedela sam pored Tomice, pa sam ga čula kako mrmljao u bradu: "Pa, ko je još video da Crnogorac (Kontić), ujutru u pola 7 sati gleda jutarnji program?"

Margit Savović je devedesetih svojom pojavom odudarala od uštogljenih jednobojnih sakoa i kravata i smatrala se za osveženje ne političkoj sceni, a, tokom ministarskih dana našla se u nekoliko neuobičajenih situacija.

foto: Tanjug Sava Radovanovic

- Na sednice vlade sam dolazila kolima iz Subotice. Tada još nije bilo autoputa do Beograda, pa smo išli preko Fruške gore, starim putem. Bila je zima, zaleđen put, i naš auto sklizne u jarak. Tada nije bilo mobilnih telefona, morali smo da čekamo pomoć. Prolazilo je vreme, već je bilo 11 sati, a ja sam imala zakazanu konferenciju za štampu u 12. Kako pomoć nije stizala, stala sam na put, podigla palac i otišla stopom u Beograd i - stigla na vreme - kaže Margit. Ovo se, naravno, brzo pročulo. Kada je do vozača na Fruškoj gori stigla pomoć u pratnji policije, pitali su ga: "Gde ti je ministar?!". On se okretao oko sebe i zbunjeno rekao da ne zna. Izgrdili su ga, kako kaže Margit, pošteno.

- I ja sam od premijera Radoja Kontića dobila svoje. Nakon toga, na početku svake sednice pitao je: "Da li je Margit tu? Dobro, onda možemo da počnemo".

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

Goran Vesić Predala mi je pištolj uz kafu I Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, seća se susreta sa Margit Savović. On za Kurir kaže da ga je ona pozvala telefonom i rekla da želi da vrati sližbeni pištolj. foto: Kurir - Tada su joj razni pretili preko novina da je uzela državni pištolj što nije bilo tačno. Zadužila ga je na osnovu odluke SMUP kao savezna ministarka. Ja sam tada bio specijalni savetnik u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova. Imala je poverenja u mene. Tako je i bilo. Gđa. Savović je došla i formalno predala pištolj, sačinjen je zapisnik i popili smo kafu. I tako je to završeno. E sada neko to može da tumači i kao razoružavanje - kaže sa osmehom Vesić.

