PENZIONERKA SMILJA STANIŠIĆ: S 20.000 od države platiću dugove i IDEM NA MORE!

Penzioneri su s oduševljenjem primili vest da će u februaru dobiti po 20.000 od države, jer to je najveća pomoć u cugu do sada. Novac, koji je veći i od nekih penzija, dobro će doći da se zakrpe rupe, ali i da najstariji daju sebi malo oduška, pa će neki ići i na more od tih para!

A tih 20.000 dinara, koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, doći će posle još 100 evra, koliko će najstariji od države dobiti do kraja godine u tri isplate, kao i posle povećanja penzija u januaru 2022. od najmanje 5,5 odsto. Sa već dobijenih 30 evra u maju, to će biti oko 300 evra direktne pomoći države za penzionere, budući da 20.000 dinara vredi oko 170 evra. Uz to, svi vakcinisani penzioneri dobili su po 3.000 dinara, a i minulog januara povećane su penzije za 5,9 odsto.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da Srbija, zahvaljujući neočekivanom suficitu u junu i u julu od oko 60 milijardi dinara, ima dovoljno novca za povećanje penzija, plata u javnom sektoru, minimalne zarade, kao i za isplatu dodatnih 20.000 penzionerima.

- Penzije od januara sigurno neće rasti ispod 5,5 do šest odsto, u skladu sa švajcarskom formulom. I ove godine rasle su 5,9 procenata, uprkos pandemiji. Plate u javnom sektoru takođe rastu i iz te perspektive treba posmatrati planiranu uplatu od 20.000 dinara penzionerima. To je sjajna vest za najstarije, a i pokazuje stepen naše brige za njih, za najugroženije - kazao je Mali.

ŠTA SU SVE PENZIONERI DOBILI I ŠTA ĆE JOŠ DOBITI - 5,9% povećanje penzija od 1. januara 2021. - 30 evra u maju - 3.000 vakcinisani dobili u junu - 50 evra dobiće u septembru - 30 evra u novembru - 20 evra u decembru - 20.000 dinara u februaru 2022. - 5,5-6% najmanje biće povećanje penzija od januara 2022.

I zaista i jeste sjajna, kako nam priča Smilja Stanišić (70), penzionerka iz Leskovca, grada gde je među najstarijima juče glavna tema 20.000 dinara "što im pada s neba"!

- Baš sedim s prijateljima i svi smo prilično iznenađeni, ali i srećni. Dvadeset hiljada je velika suma za nas. Moja penzija je 21.000, tako da dobijam praktično još jednu. A ima ljudi koji primaju i svega 15.000-16.000, jedva krpe kraj s krajem. Ako ništa, platiće dažbine - kazala je za Kurir Smilja, koja veli i da sa svojom penzijom živi jer "ima ko da dodaje sa strane".

A već je raspodelila novac koji će dobiti u februaru.

ZA VUČIĆA SAM I POGAČU PEKLA Smilja je pre nekoliko godina i pekla pogaču za predsednika Srbije. - Mi iz Udruženja penzionera Leskovca imali smo nastup u Domu za stare "Bežanijska kosa", kada je u poseti bio Vučić. Igrali smo leskovačko češljanje, devojačko veče po našim običajima. I tada je Vučić dobio pogaču, koju sam ja mesila, a koja se mladi lomi na glavi, da joj bude sve lepo i slatko u braku - priča Smilja.

- Platiću dugove za porez i struju i još neke sitne. A sačuvaću deo para i da idem na more u septembru dogodine. Za 50 evra nađem smeštaj, tako da će tih 20.000 mnoge rupe da zakrpi, a još ću i da uživam. Nek je nama Vučić živ i zdrav. Dok je takvih, biće penzionerima dobro - ne krije oduševljenje Smilja, koja dodaje da su penzioneri sve ovo i zaslužili jer su "godinama odvajali od usta za doprinose i sve živo".

RASTE MINIMALAC NA 35.000 Mali je naveo da "kontinuirana podrška i privredi i građanima nema veze s političkim okolnostima". - Koji izbori će biti ove godine? Koji su bili u januaru, kada smo povećali plate, penzije i minimalnu zaradu? Kada god nađemo realan prostor u budžetu, pomažemo gde je najpotrebnije, i ne ponašamo se kao oni koji su ranije vladali, da plaćamo iz izmišljenog novca - kazao je Mali. Vlada, dodaje, predlaže poslodavcima i sindikatima da minimalac od 1. januara 2022. bude povećan za 9,4 ili 9,5 procenata, sa 32.022 na 35.000 dinara: - Očekujemo da ćemo time prosečnu zaradu sledeće godine podići na 612 evra, a to znači da će ona u decembru ići od 630 do 650 evra.

