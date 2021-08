EVO KAKO VRELINE UTIČU NA POLJOPRIVREDNE KULTURE: Očekuje se dobar rod suncokreta, ali ulje neće pojeftiniti!

Visoke temperature, koje su prethodnih dana prelazile i 40 stepeni, nisu značajno uticale na poljoprivredne kulture, pa ćemo tako ove godine imati, kako kažu agroekonomisti, rast poljoprivredne proizvodnje od sedam do osam odsto u odnosu na prošlu godinu. Biće dobri prinosi kukuruza, pšenice i soje, a, iako će i rod suncokreta biti dobar stručnjaci ne očekuju da će doći do pojeftinjenja jestivog ulja.

foto: Kurir Štampano

Iako su se mnogi zabrinuli da će vrućine, koje su iznad prosečnih za ovo doba godine, spržiti poljoprivredne kulture, Vojislav Stanković, agrarni analitičar, kaže za Kurir da je žitarice spasio nedavni kišni period, te da se dosta dobro drže.

- Kukuruz je izvukao onaj period kada je bilo nekoliko kišnih dana i u dobrom je stanju i, ako se nešto nepredviđeno ne dogogodi, grad ili nešto slično, imaćemo, isto kao i kod pšenice, dosta dobar rod. Za očekivati je da će kukuruza biti između 8,5 i 9 miliona tona. Što se suncokreta i soja tiče takođe se očekuje dobar rod. To su termootporne biljne kulture, odnosno otporne su na visoke temperature, a, takođe su dobile dovoljne količine kiše baš u fazama kada im je trebalo vlage - objašnjava Stanković.

On kaže da se neka šteta može očekivati kod kod krmnog bilja i povrća, kao što je krompir i kupus, koje nema sisteme za navodnjavanje. Međutim, sve u svemu, kako kaže, poljoprivreda će i ove godine imati značajan rast proizvodnje i izvoza.

- Treba očekivati rast izvoza za 20 procenata, tako da će izvoz najverovatnije biti oko pet milijardi dolara. To je rast poljoprivredne proizvodnje od sedam do osam odsto u odnosu na prošlu godinu - objašnjava ovaj stručnjak, koji pak ne očekuje da će dobra godina dovesti do pada cena poljoprivrednih proizvoda, pa ni jestivog ulja.

foto: AP/Ilustracija

- Dobar je rod i jasan je odnos ponude i tražnje, ali izvoz je ta karika koja pomaže da se značajne količine naše robe plasira. To je posebno tako kod kukuruza i suncokreta u zrnu, tako da ne očekujem da će cene poljoprivrednih proizvoda uopšte padati. Što se tiče suncokretovog ulja tradicija je da proizvođači uoči setve podignu cene ulja da bi praktično novcem potrošača sejali suncokret. Međutim, za sada ne postoji potreba, ali ukoliko se nastavi sa ovim trendom rasta cena, država ima mogućnosti da preko direkcije za robne rezerve uveze značajne količine jestivog ulja - kaže Stanković.

Izvoz je jedina šansa Cenama nezadovoljni i proizvođači i potrošači Vojislav Stanković, agrarni analitičar dodaje da su cenama u poljoprivredi generalno nezadovoljni i proizvođači i potrošači. - Značajan deo poljoprivrede se suočava sa rastom cena gde potrošači, sa jedne strane, osećaju taj rast, ali je, sa druge, to nedovoljan stimulans za proizvođače. Izvoz je zato jedina šansa da se nešto ostvari u domaćoj poljoprivredi. Proizvođači se trebaju stimulisati za veću proizvdonju, jer je naša potrošnja suviše skromna - zaključuje Stanković. (Kurir.rs/Ružica Kantar)