ČUDO OD ŽENE: Maja Kovačević, majka 11 dece, piše i pesme

U vreme kada mnogi roditelji, kukaju da ne mogu da izađu na kraj sa jednim detetom, Maja Kovačević, posle smrti supruga Radiše Raše 2018. godinem sana brine o osam dečaka i tri devojčice, ali to nije sve.

Majka jedanaestoro Srpčića, kako ona voli da kaže, kao što ne voli da potencira ono "samohrana“ što je faktičko stanje i samo daje na značaju njenom podvigu, koliko god on bio naporan i bolan, i pored brige o svojoj deci ostvaruje se i kao kreativna autorka i u nizu drugih aktivnosti koje se, iz dana u dan, samo umnožavaju.

Kao da je sam Bog nadahnjuje nekom životvornom energijom koja iz nje zrači. Uz njeno ime idu mnoge titule i odrednice u skladu sa onim na čemu je angažovana, ali za ovu priliku pomenućemo samo jednu, direktorka Prosvetiteljske akcije "Zavoli, voli, glas Srbije“.

Mnogo toga je urađeno u sklopu ovog duhovnog, ali i svetovnog projekta koji služi na čast ovoj ženi koja je spiritus movens čitave akcije, a mnogo toga će ostati u svesti ali i duhovnosti srpskog naroda kao trajna duhovna vrednost i kulturna baština. To najbolje potvrđuje i pesma koja je ovih dana snimljena i objavljena, a koja možda na najbolji mogući način definiše kompletno Majino biće, njene preokupacije, stremljenja i suštinu svega onoga što radi. Pesma se zove "Tražim dobro u ljudima“ , a izvođači su Maja i njena deca.

Bio je to samo jedan od povoda da je pitamo kako je nastala pesma koja je za kratko vreme postala hit i, moglo bi se reći, svojevrsna himna svih onih koji se ne snalaze baš najbolje u ovom svetu i čeznu za onim duhovnim blagostanjem potisnutim uglavnom u versku literaturu i molitve iskrenih vernika.

"Napisala sam mnogo pesama i proznih tekstova, ali ova mi je najdraža Međutim, ne bih znala da objasnim kako je ova pesma nastala, valjda onako kako „pravi“ pesnici opisuju nastanak pravih pesama, kao proizvoda nadahnuća, inspiracije, i ushićenja iz kojih se pesma sama pojavi, uobliči i obznani, tako da je potrebno samo zapisati je, za druge. To je valjda ta neka eksplozija čulnih i misaonih senzacija koje se dugo nose u sebi do trenutka kad prosto eksplodiraju poput vulkana i prospu se pred našim čulima, pred očima i ušima", priča Maja Kovačević.

Majka-borac ne gubi snagu i skromno dodaje:

"Nije mi bila namera da pravim nešto za široke mase, da podilazim slušaocima i poštovaocima onoga što radim, nisam čak ni u zanatskom smislu toliko vešta da se stvarajući dodvoravam drugima. Jednostavo sam pustila da ta bujica ljubavi, vere i nade potekne iz mene zajedno sa mojom najiskrenjom željom da svim ljudima i ženama bude dobro, da nađu sebe, smisao života i dobrotu u ljudima koje ima, ali do koje se izgleda teško stiže. Čak ponekad mislim i da nisam rekla ništa novo, da su to opšta mesta u životu svakog „nezadovoljnika“ čiji dani prolaze kroz različite faze, kroz tuge i depresije ali sa onom neugaslom nadom negde u dubini srca i svesti da negde postoji to "zrno sreće“ kolko god sićušno bilo, koje će čitavu stvar preokrenuti i ipak nam, koliko god bilo neshvatljivo, vratiti veru, a samim tim i dobro u ljudima bez kojeg opstanka nema", kaže Maja Kovačević, samohrana majka 11 dece, a sada i pesnikinja.

Kao i kod svakog umetnika, ima tu dosta ličnog. Kako i gde dobija inspiraciju, Maja Kovačević objašnjava da ima podršku i svoje dece:

"Za ovu pesmu bih mogla da kažem i da je lična, autobiografska i preživljena, da sam to ja, odnosno ono što sam bila i doživela, što jesam i što ću, nadam se biti, jedna od onih koji još uvek ne gube nadu, veruju u ljude i dobro u njima koje postoji i samo čeka da bude prizvano kao anđeoski duh iz tame u koju ga je život gurnuo. Eto, to su uglavnom svi ti razlozi zbog kojih sam odlučila da ja ovu pesmu i otpevam uz pratnju svoje dece, tako da je ona skoro kompletno porodično, u pesmi ucestvuje I moja kuma koja mi je velika podrska a zelim da se zahvalim I AK studiju u kojem je pesma snimljena i nasem ansamblu koji nisi ime Po akciji "Zavoli voli obnovimo sebe Glas Srbije". Drago mi je ako slušaoci moju pesmu dožive onako ili bar delimično onako kako sam je ja doživela i na svet “donela“, a mislim da to nije teško, treba samo slušati i pevati, pevati, pevati: "Tražim ljubav, veru, nadu, tražim dobro u ljudima!“ i dobro će se pojaviti, sigurna sam u to. A na praznik Ognjene Marije izasla je nova pesma "Sacuvaj mi dušu Bože" koju izvodimo isto deca, ja i moja kuma Danica pesma je jedna molitva za sve tužne, usamljene bolesne ga Gospod i Majka Bozija iscele i sačuvaju dušu i svaku ranu zacele i tugu u radost pretvore", kaže Maja Kovačević.

