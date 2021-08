SVI SU ĆUTALI KADA SU SE SMANJIVALE PENZIJE: Predsednik GOP-a o ekonomistima koji osporavaju pomoć starijim građanima!

Država je najavila pomoć penzionerima od 20 hiljada dinara u februaru.Vasilije Belobrković, predsednik GOP-a smatra da su ove mere zadovoljavajuće.

- Moje mišljenje o tome je apsolutno pozitivno, bez obzira na moje kolege, ja sam ekonomista, koji govore da je to antirazvojni potez i da to ne služi na čast državi Srbiji. Međutim, a kada je bilo umanjivanje penzija, onda niko niije govorio to, čak su govorili ta je to razvojni potez i niko se nije mešao. Sada kada je država smogla snage, ovakva pomoć je apsolutno prihvatljiva - rekao je Belobrković, a dao komentar na to da će neki od penzionera potrošiti novac na odmor na moru ili banji:

- Mi najveše pomažemo time što se uključujemo u rad republičkog fonda PIO, koji šalje 14.000 penzionera na desetodnevni oporavak i sada se iscrpljujemo dosta, to je deo naše aktivnosti, ruka fonda PIO na tom plani. Inače, sama organizacija i udruženje penzionera kao udruženje građana koja nema državna primanja teško možemo da govorimo da udruženja mogu slati svoje penzionere da ili banje - rekao je Vasilije Belobrković.

Penzioneri su zadovoljni pomoći države, jer će im dobro doći za neophodne potrepštine.

"Pomoć nam dosta znači, potrošićemo na domaće potrepštine", "Svaka pomoć je dobrodošla, neka je to 10. ili 100. deo, ali nekome je dobro došlo, kao i meni, svima se pomaže od građevine, do ugostiteljstva", "Meni kao penzioneru svaka pomoć znači, uzeću ono što mi je neophodno, ne mogu baš banjom sebe da obradujem, ali eto mogu unuka da obradujem", samo su neki od komentara građana na koje smo naišli.

