SKAČE CENA KAFE U SRBIJI! Mraz u Brazilu će nas DEBELO udariti po džepu

Kafa, omiljeni srpski napitak poskupljuje uskoro, a razlog tome je izazov pred kojim se našla industrija kafe kojem se niko nije nadao - mraz u Brazilu je oštetio kompletan rod kafe. Šteta po ovogodišnji rod još nije poznata, ali nam udar na džepove svakako ne gine, kažu srpski stručnjaci.

Naime, prema junskom izveštaju Međunarodne organizacije za kafu (ICO) cene kafe su zabeležile osmi uzastopni rast, pa mesečni prosek pokazao skok od 33,2 % u odnosu na oktobar 2020. godine.

Kako će se pandemija i problemi sa kojim se suočavaju države koje su najveći proizvođači kafe razgovarali smo sa našim stručnjacima koji su nam pojasnili kada će i koliko kada poskupeti, kao i od čega to zavisi.

Mladen Alfirović, pravni savetnik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača za Kurir kaže da je neminovno da ukoliko dođe do skoka cene kafe na svetskom tržištu će se to odraziti na maloprodajnu cenu ovog napitka kod nas. Ipak, kako kaže, koliko će i kada to biti, zavisi od konkurenata na našem tržištu.

foto: Printscreen/Youtube/ kanal9tvns

- Sve je u rukama konkukrencije na lokanom tržištu. Ako proizvođači kafe u Srbiji procene da će skok uticati na smanjenje profita, oklevaće i gledaće da odlože poskupljenje, barem ono drastično. Tako sigurno neće kafa odmah poskupeti za 40 dinara, jer prema najboljim procenama nema naglog skoka. Sirovina ima sigurno na "lageru", ali je opet sve u rukama onih koji je plasiraju. Možda će kafa uskoro poskupeti za deset, pa potom za još pet ili deset dinara. Pratiće konkurenti međusobno jedni druge, jer je svakome u interesu da ne dođe do pada tražnje i profita - rekao je on i dodao da još jedan "trik" proizvođača ne bi smeo da iznenadi kupce omiljenog napitka mnogih.

- Nije isključeno da će, da ne bi drastično podizali cene, proizvođači smanjivati gramažu, pa ćemo tako na primer u kesici dobijati 95 grama umesto 100 grama kao do sada, kao što je slučaj sa nekim čokoladama. To su trikovi koje nekad potrošači ni ne primete dok ne pročitaju na ambalaži. Scenarija je svakako više, cena sirove kafe na svetskom tržištu osetiće se kod nas, ali kako - vrlo je upitno. Takođe, može da se desi da baš zbog zaliha sirovina neko drastično povećanje, ili barem ne naglo, ne osetimo do kraja godine.

Ekonomista Aleksandar Stefanović mišljenja je da je ovo potpuno normalna situacija jer višak ili manjak proizvoda diktira da li cena ide naviše ili naniže, te da sam udar na džepove građana nije ništa čudno ako se uzme u obzir ono što se dogodilo u Brazilu.

- Naši sugrađani, a gotovo svaka kuća u Srbiji konzumira kafu, osetiće manji udar na budžet. Sreća je pa plate svakako rastu brzo u poslednje vreme i tek će da rastu - rekao je on.

Šta je sa kafićima? Kafedžije neće ni da osete poskupljenje Cena kafe skače, a oni kojima je "gušt" da je popiju u kafiću možda to ipak neće ni osetiti, mišljenja je ekonomista Aleksandar Stefanović. - Kada je reč o kafićima, cena kafe prilično je nebitna u ukupnoj ceni koju plaćamo za nju u kafiću jer oni ne funkcionišu kao trgovine. Kafići se svakako u pravu cenu kafe ugrađuju desetostruko, pa poskupljenje za njih neće biti toliko osetno, a samim tim ni za one koji je u kafićima piju.

Trenutne cene kafe (zavisno od proizvođača) 100 grama - od 130 do 140 dinara 200 grama - od 240 do 260 dinara 500 grama - od 400 do 550 dinara

Kurir.rs / Suzana Trajković