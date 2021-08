NAJNOVIJA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE: Meteorolog najavio vremensku klackalicu, stižu pljuskovi i grmljavina, a ZA VIKEND PREOKRET

Nakon vrelih dana sada konačno uživamo u nešto prijatnijem letnjem vremenu i temperaturama uobičajenim za ovo doba godine.

U sredu se očekuje sunčano, a na severu oblačno i suvo vreme, a kako je najavio meteorolog Đorđe Đurić temperature će biti od 30 do 35 stepeni, u Beogradu do 32 stepena.

"U četvrtak će se preko centralne Evrope premeštatai ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Pod uticajem ovog ciklona u Srbiji će biti promenljivo oblačno i veoma sparno, uz uslove za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Duvaće i jak jugozapadni vetar, a sa kojim će do juga i istoka Srbije pristizati veoma topla vazdušna masa, dok će na severu biti nešto prijatnije", najavio je Đurić.

Maksimalna temperatura od 28 na severozapadu do 38 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 32.

"Pred kraj dana hladni front sa severozapada doneće preko Panonske nizije osveženje, a umeren do jak jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni i to prvo u Vojvodini, a potom i u ostalim predelima Srbije", objavio je meteorolog.

"U petak će se ciklon i frontalni poremećaj premestiti iz centralne u u istočnu Evropu, pa se do našeg područja u sklopu izraženog severozapadnog strujanja očekuje advekcija još svežije vazdušne mase iz oblasti Alpa. Biće pretežno sunčano i veoma ugodno i prijatno vreme, samo još na jugu i istoku ponegde sa padavinama, ali uz razvedravanje do kraja dana. U prilog veoma ugodnom vremenu ići će i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 25 do 29, u Beogradu do 27 stepeni", istakao je on.

Za vikend sunčano

"Za vikend će ponovo pod uticajem grebena sa jugozapada uslediti advekcija veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, pa nas očekuje sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u subotu biće od 32 do 36 stepeni, u Beogradu do 34, a u nedelju u svim predelima iznad 35, ponegde i do 40 stepeni.

Početkom sledeće sedmice malo prijatnije, ali i dalje toplo.

