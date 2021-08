EVO KO ĆE MORATI DA PRIMI TREĆU DOZU! Dr Bekić do detalja objasnio koje kategorije ljudi su PRIORITET, njima je vakcina NEOPHODNA!

Epidemija korona virusa na izgled jenjava, ali se virus ipak ne predaje. Virus po svojoj prirodi teži da se što bolje prilagodi, da bude još zarazniji i da lakše nađe put do domaćina.

Pojavili su se novi sojevi, a kako stvari stoje biće ih još. Da li nam predstoji treća doza vakcine i ko će je primiti, da li smo svesni opasnosti i šta je potrebno da bi se odziv na vakcinaciju poboljšao, jer jedini način da se pandemija zaustavi i virus spreči da mutira jeste upravo vakcinacija.

O svemu ovome, ali i o drugim nedoumicama koje muče sve naše građane razgovarali smo sa dr sci med Zoranom Bekićem, direktorom Doma zdravlja Savski Venac.

foto: Kurir televizija

- Zakonska procedura još nije završeno, zasad imamo samo preporuku kriznog štaba koja nije dovoljna. Prioritet za treću dozu vakcine su pacijenti koji imaju teže zdravstvene probleme. To su ljudi sa hroničnim oboljenjima, dakle, ljudi koji su onkološki pacijenti, paijenti na hemodijalizi, pacijenti koji imaju pulmološke probleme i probleme sa jetrom, kao i ljudi kojima je slab imunitet. Njima je neophodna treća doza kako bi ojačali imunitet. Oni ako bi dobili koronu mogu imati teške posledice, a vakcinacija sa prvom i drugom dozom ne daje trajnu zaštitu. Neophodna je treća doza. Još jedna stvar je važna, a to je da nije bitna starosna dob. Mi smo se opustili i mislili da je sve gotovo, čim nešto krene dobro svi misle da je gotovo ali nije tako, korona je opet pokazala svoje strašno lice. Broj pacijenata je počeo da skače, nažalost i broj preminulih lica. Ono što smo predviđali, nažalost se dešava, a to je četvrti talas. Oružje koje može da nam reši sve probleme je vakcinacija. Ne mogu da shvatim da određen broj zdravstvenih radnika nisu vakcinisani što je meni nedopustivo. Oni imaju odgovornost pre svega prema sebi, pa potom prema svojim pacijentima. Ako dobiju koronu, oni mogu lako da zaraze pacijenta. A jedan od najvažnih pravila je da ne ugroze nikada zdravlje drugog - rekao je Zoran Bekić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:29 OVO MESTO ZOVU SRPSKI VUHAN! Broj obolelih samo raste, a građani i dalje neće da se vakcinišu! Razlog potpuno BIZARAN!