NIJE SVEJEDNO! Pazite kako putujete, prtljag može da vas košta papreno

Neretko kad putujete negde, osim ukoliko to nije sopstvenim prevozom, nošenje prtljaga može da vas košta mnogo, pa nekad čak i više od same cene karte!

Na automobilski prevoz mnogi, a posebno porodice, odlučuju se upravo zbog toga što ograničenja, pa ni plaćanja nošenja prtljaga u kolima nema. Ipak, oni koji moraju da putuju drugim sredstvima, poput autobusa, voza ili aviona, osnovni prtljag plaćaju malo ili ga i ne plaćaju, dok sve što se smatra dodatnim prtljagom mora da se plati, i to u pojedinim slučajevima prilično papreno.

Čitalac Kurira Goran Temelkovski ispričao nam je kako je autobusom jednog privatnog prevoznika iz Beograda do Crne Gore i nazad transport dva bicikla platio gotovo onoliko koliko koštaju dve povratne dečje karte.

- Platio sam 5.500 dinara povratnu kartu za odrasle i 3.600 povratnu za dete. Cena za prtljag bila je po torbi 100 dinara. Ipak, na put smo odlučili da ponesemo i dva bicikla, čiji je transport u jednom smeru 1.500 dinara po biciklu. Tako nas je putovanje zbog transporta bicikala u oba smera koštalo dodatnih 6.000 dinara! - ispričao je Temelkovski.

Najveća srpska autobuska kompanija za domaći i međunarodni saobraćaj napravila je razliku u cenovnicima, uz detaljna objašnjenja.

- U domaćem saobraćaju ručni prtljag se ne naplaćuje, a na većini linija torbe u prtljažniku se ne naplaćuju ili se naplaćuju samo 60 dinara - kažu i dodaju da je prtljag za Hrvatsku i Crnu Goru jedan evro ili 120 dinara.

- Na međunarodnim linijama nema pravila. Ručni prtljag je gratis, a od linije do linije zavise cene - negde je prvi prtljag u prtljažniku gratis, a sledeći je oko 500 dinara. Na međunarodnim linijama nose se ogromne torbe, zbog čega smo bili prinuđeni da formirano cene za vangabaritne torbe, i to se naplaćuje 1.200 dinara. To važi za zemlje poput Francuske, Nemačke, Švedske, Danske - objasnili su nam iz ove kompanije koja se bavi autobuskim prevozom putnika.

S druge strane, dobro je poznato da je voz uvek bio jedan od najisplativijih vidova transporta, a na njega se ljudi i danas odlučuju upravo zbog toga što imaju komfor, a ograničenja gotovo da nema. Transport prtljaga se ne naplaćuje, osim onog koji se proceni kao prekomerni, pa se tako za bicikl plaća transport samo 100 dinara, kažu iz „Srbija voza“ za Kurir:

- U prekomerni prtljag spada svaki prtljag koji zauzima mesta drugim putnicima i ometa im prolaz, i on se naplaćuje samo 100 dinara. Za sve ono što može da stane iznad glave putnika ili ispod sedišta, bez obzira na broj torbi, transport je potpuno besplatan.

Inače, „Srbija voz“ ima opciju prevoza automobila u jednom smeru, i to samo na relaciji Beograd-Bar, a cena prevoza automobila je 30 evra na tom međunarodnom vozu.

Kada je reč o avionskom prevozu, u ekonomskoj klasi može se besplatno poneti jedna torba maksimalne težine osam kilograma, kao i dodatni ručni prtljag u vidu jedne torbe do četiri kilograma, i to dimenzija 40 × 23 × 55 cm (dužina x širina x visina).

U biznis klasu mogu se poneti dve torbe težine osam kilograma i dodatni ručni prtljag u vidu jedne torbe do četiri kilograma.

Ipak, ukoliko imate dodatni komad standardnog i XL prtljaga, on se transportuje uz određenu nadoknadu. Cene variraju od avio-kompanije do avio-kompanije. Pojedine prave razliku u odnosu na to to kada se putnici čekiraju iliti prijave svoj prtljag.

Prtljag koji premašuje 32 kilograma naplaćuje se od 30 do 45 evra, a dodatni koferi koštaju od 50 do 120 evra.

Neke kompanije imaju i razliku u ceni u odnosu na to kada se putnici čekiraju, i tu se cene kreću od 30 do 110 evra.

Kod pojedinih avio-kompanija naplaćivanje dodatnog prtljaga zavisi i od regije u koju putujete. Tako se kod jedne kompanije dodatni prtljag, ako putujete u, recimo, Ameriku, može doplatiti i do 100 dolara. To je slučaj kada dodajete još jedan kofer. U slučaju da vaš kofer teži više nego što kompanija propisuje (23-32 kg), doplaćuje se između 35 dolara (na primer u Evropi) do 52 dolara (Kanada, Amerika, Brazil).

Takođe, neke avio-kompanije koje lete iz Srbije, kada je reč o ekonomskoj klasi, u kartu uključuju prtljag do 30 kilograma, a svaki dodatni komadni prtljag naplate oko 67 evra.

U AVION TAKOĐE MOŽETE DA UNESETE I: jaknu ili kaput

sklopiva invalidska kolica i ostala ortopedska pomagala

sklopiva kolica ili nosiljku za bebu, kao i hranu i piće koji su vam potrebni za bebu tokom leta

štap za hodanje

CENE PRTLJAGA ZA LOU KOST LETOVE Ručna torba do osam kilograma ulazi u cenu i najnižih karata

Doplata za torbu od 10 kilograma je 15 evra

Doplata za torbu od 20 kilograma je 30 evra

Doplata za torbu od 32 kilograma je 50 evra

DODATNI PRTLJAG U AVIONU MOŽE DA BUDE: tašna ili torba za laptop

futrola za dokumenta ili akten tašna

mali ranac

kesa s robom iz djuti fri šopa

mala kamera

dvogled

kutija sa stvarima

Kurir.rs/ Suzana Trajković Foto: Shutterstock