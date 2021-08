RHMZ IZDAO 2 UPOZORENJA: Danas opet veoma toplo, sutra još toplije, a stižu nepogode! Na snazi meteo alarm

Na jugu i istoku Srbije danas će ponovo biti veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni, dok će u četvrtak biti još toplije, ponegde i oko 38 stepeni, upozorio je RHMZ.

foto: Printscreen RHMZ

U četvrtak posle podne, uveče i tokom noći lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: grad, velika količina padavina za kratak vremenski period i kratkotrajno olujni vetar.

Inače, u većem delu Srbije danas će biti sunčano i toplo, samo ujutru u Vojvodini uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Vetar će biti slab do umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.

U Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenljiv. Jutarnja temperatura kretaće se oko 20, najviša dnevna oko 32 stepena Celzijusa.

Zbog visokih temperatura u nekim delovima Srbiji danas je upaljen narandžasti meteo alarm.

foto: Printscreen RHMZ

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji veoma visoka opasnost i označen je brojevima osam i devet.

foto: Printscreen RHMZ

Prema prognozi RHMZ, danas će natoplije biti u Nišu gde se očekuje 35 stepena.

foto: Printscreen RHMZ

Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe i umora.

