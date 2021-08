ĐERLEK ZA KURIR OTKRIO : Treću dozu počinjemo da dajemo kad Batut izda stručno-metodološko uputstvo

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek izjavio je za Kurir da će davanje treće doze vakcine protiv koronavirusa početi kada "Batut" izradi stručno-metodološklo uputstvo za primenu.

On smatra da se vrlo stručno posvećuje davanje treće doze, te da ne treba žuriti jer nam do toga predstoji samo taj jedan korak.

- Država pokazuje veliku volju, ali i odgovornost od samog početka imunizacije u Srbiji nabavkom četiri vakcine, a uskoro očekujemo i petu, jer "Modernina" bi trebalo da stigne početkom oktobra. Želimo, pre svega, da se što bolje spremimo za neizvesnu jesen koja nam vrlo brzo dolazi i da sve snage usmerimo na povećanje procenta imunizovanih građana, da što više ljudi primi prvu i drugu dozu. Evidentno je da trenutnih 50 odsto vakcinisane populacije nije dovoljno - kazao je Đerlek.

On je naglaso da, s druge strane, država zaista čini sve da zaštiti najosetljiviju populacionu grupu - to su hronični pacijenti s teškim bolestima, kojma je potrebna treća doza za pojačanje njihovog ionako slabog imuniteta.

- U tom smislu prvo je Nacionalni komitet dao svoju preporuku kriznom štabu, pa je krizni štab potom dao svoju preporuku da prvo zaštitimo najvulnerabilnije, najosetljivije građane. To je dokaz da želimo da vrlo stučno pristupimo davanju treće doze i smatram da ne treba žuriti jer nam faktički predstoji samo još jedan korak kako bismo u praksi to mogli da sprovedemo, a to je stručno metodološklo uputstvo Instituta "Batut" - istakao je Đerlek i dodao:

- Moramo biti vrlo oprezni s osnovnim ciljem - da povećamo imunitet kod hroničnih pacijenata, s opravdanim medicinskim argumentima i očekujem da će Batut, kao i do sada, izdati stručno-metodološko uputstvo u kojem će biti detaljno opisano i preporučeno kad i kao će biti aplicirana treća doza kod pacijenat koje smo pomenuli.

