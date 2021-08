VESNA DE VINČA ZA KURIR U SUZAMA GOVORILA O LAZANSKOM: Bio je moj duhovni brat i HEROJ NAŠEG DOBA

Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji iznenada je preminuo u 71. godini od srčanog udara.

Vest o njegovoj iznenadnoj smrti teško je podnela njegova dobra prijateljica, Vesna Jugović poznatija kao de Vinča, novinarka, spisateljica i vlasnica modne agencije "Miss Yu".

Ona je za Kurir rekla da joj je bila velika čast što je takvog čoveka "moralno utemeljenog i etičkog gorostasta" imala u životu čak 30 godina.

- Lazanski je bio moj duhovni brat. Imali smo istu energiju. Prepoznali smo se pre skoro 30 godina, kada je iz Zagreba došao u Beograd i ovde počeo da živi. Tada sam shvatila da u njemu imam svog brata. Bio je uzor jednog muškarca. Nije on bio samo alfa mužjak, nego alfa novinar, sinonim za hrabrost. Njegov otac je prvo bio vojnik, a potom je završio pravo, što je potom i Miroslav uradio po uzoru na oca - rekla je ona dodavši da je Miroslavov otac tražio da mu na sahrani sviraju "Tamo daleko", što je bio znak koliki su oni patriote.

Vesna je za Kurir rekla da joj je kod Miroslava bila uvek fascinantna ta pravdoljubivost i želja da nikad ne ide onim utabanim stazama, već onim kojima niko ne sme.

- Bio je drugačiji, neustrašiv. Bio je tragalac za istinom i pravdom, i kao čovek je bio drugačiji od svih ostalih - govorila je ona za Kurir jecajući za preminulim prijateljem, ponavljajući kako je on bio "heroj našeg doba" u svakom smislu te reči.

- Otišao je na nebo i čeka nas tamo. Teško mi je ovo mnogo palo. Sećam se dana kada sam kretala sa izborom za "Miss Yu". U startu me je podržao. Godinama je bio deo žirija, ali sam morala da ga smenim kada je ušao u politiku. Sećam se, i sad mi dođe smešno, kada sam ga pitala šta će mu politika u životu, on me je upitao: "Pa dobro Veco, jel' ti mene vidiš da igram šah sa penzionerima na Kalemegdanu" - ispričala je ona.

Vesna se potom prisetila njihovog poslednjeg viđenja.

- Bio je vitalan, zdrav kao dren. Šokirala me je ova vest jer sam ga videla pre mesec dana i delovalo je da je u punoj snazi, skroz zdravo - rekla je ona.

Kurir.rs/Suzana Trajković