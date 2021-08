BESTIDNO BLATE MRTVOG LAZANSKOG! Hrvatski mediji izneli gomilu LAŽI o preminulom srpskom ambasadoru!

Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski, koji je danas preminuo u Beogradu u 71. godini, na zastrašujuć način je napadnut u hrvatskom Jutarnjem listu, u kom su, osim brutalnih uvreda, iznesene i brojne neistine

Hrvatski mediji još jednom su dotakli dno u svom ostrašćenom izveštavanju o svemu što ima veze sa Srbijom kada su danas nakon vesti da je u Beogradu iznenada preminuo ambasador naše zemlje u Ruskoj Federaciji Miroslav Lazanski, na više nego sraman način opleli po tom čuvenom novinaru, analitičaru i zvaničniku.

foto: Printscreen Jutarnji list

Naime, hrvatski Jutarnji list objavio je tekst s naslovom "Ko je bio Lazanski: Novinar zaluđen oružjem i ratni huškač koji je sanjao da se vrati u Zagreb kao "oslobodilac", u kom je na više nego na sraman način data biografija našeg ambasadora.

Tako je u jednom momentu u tekstu, potpuno očekivano od hrvatskih novinara, dovedeno u pitanje i to što je predsednik Aleksandar Vučić povodom smrti Lazanskog rekao "da je otišao veliki Srbin", ali i to što su domaći mediji preneli da je preminuli ambasador "voleo Srbiju više od svega".

" Miroslav Lazanski čedo je mračnih, tmurnih i tugaljivih događaja koji su obeležili istoriju naših prostora poslednjih 40-ak godina i on je bio svestan svoje uloge i svog doprinosa i rado se pridružio tom vozu kada je već jednom u njega seo. Odradio je svoju misiju koja iz naše perspektive nikako nije ona kojom bi se neko ponosio. Miroslav Lazanski nije ostavljao dilemu kome se, zašto i kako priklonio tih sumanutih i mahnitih krvavih ratnih godina. Štaviše, bio je medijska (i ne samo medijska) perjanica miloševićevskih memorandumskih osvajačkih Načertanija i planova", naveo je novinar Jutarnjeg lista.

Da stvar bude strašnija, u tekstu je iznesen niz neistinitih aluzija da je Lazanski "tokom rata u avionu MiG JNA leteo iznad Zadra, pohodio ratnu BiH, posmatrao s Trebevića opkoljeno Sarajevo i bio na Kosovu kada se tamo zaratilo". Takođe, pretenciozno je navedeno da je ambasador nedavno rekao kako bi "Kosovo moglo da bude vraćeno samo ratom", pri čemu je propušteno da se kaže da je Lazanski izričito bio protiv bilo kakvog vojnog rešenja "kosovskog pitanja".

" Poslednjih meseci se kao ambasador u Rusiji najviše angažovao na prikupljanju i naoružavanju Srbije. Poznate su njegove izjave da treba nabaviti nove migove, pa još, pa onda još, i onda nakon svega još", naveo je Jutarnji list iz zemlje koja se nedavno na sva usta hvalila da je u maju kupila borbene avione francuske proizvodnje za vrtoglavi iznos od čak 999 miliona evra.

I to je samo delić vojne opreme koju je "Lijepa njihova" nabavila u poslednje vreme. Zatim sledi najsramniji deo teksta u kom je preminuli Lazanski, kao i njegov rad tokom života, na najgori mogući način izvrgnut ruglu.

" Bio je zaluđen oružjem i vojskom, a mnogi se sećaju da je uz svoje tekstove objavljivao sopstvene fotografije sa šlemom, uniformama, oružjem na ramenu, izigravajući alfa mužjaka, odnosno "novinara -marinca", a nameštao se kao vojni maneken u maskirnim odelima. Kao sin oficira JNA (ime je dobio po očevom bratu koji je ubijen u Jasenovcu) vojska ga je očarala, pa se čak onda o toj njegovoj fasciniranosti oružjem i činjenici da iako dolazi do ratnih generala, ismevalo da to koristi kako bi imao lakši prolaz do zanosnih zagrebačkih lepotica", istaknuto je u sramnom tekstu.

Podsetimo, Lazanski je preminuo danas u Beogradu u 71. godini života. Uzrok smrti je srčani udar, što je u pomenutom tekstu, takođe, na uvredljiv način dovedeno u pitanje budući da je istaknuto "kako se po beogradskim kuloarima govorka o nekom drugom uzroku".

Kurir.rs/Informer