RHMZ IZDAO 2 UPOZORENJA: Zbog vrućina i nepogoda na snazi meteo alarm u ovim delovima Srbije, a evo kakvo će vreme biti za vikend

Četvrtak donosi promenu vremena, pa se tako na severu i zapadu Srbije očekuju obilnije padavine, dok će na jugu biti tolije nego u sredu.

Na jugu i istoku Srbije i danas ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

Već od jutarnjih sati u Vojvodini kiša, a moguće su i vremenske nepogode, olujni vetar i grad.

Oblačnost se sporo premeša i jug će zahvatiti tek uveče. Jutarnja temperatura od 17 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 na severu, do 38 na jugu zemlje.

Zbog visokih temperatura i očekivanih nepogoda na snazi je danas i crveni meteo alarm i to u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

foto: Printscreen RHMZ

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji umeren i označen je brojevima četiri i pet.

foto: Printscreen RHMZ

Prema prognozi RHMZ, danas će natoplije biti u Prištini, gde se očekuje 36 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

U petak promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Prvog dana vikenda pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 32 stepena.

U nedelju pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

(Kurir.rs/RTS)