INTERVJU, DR KON ZA KURIR: NOVA PRAVILA ZA ŠKOLE? Vakcinisani đaci stariji od 12 godina da idu na nastavu, NEVAKCINISANI ONLAJN!

- Odvajanje vakcinisanih od nevakcinisanih učenika starijih od 12 godina jedino je logično rešenje koje vidim za početak školske godine. Oni koji su primili vakcinu da idu na nastavu, a oni koji nisu da budu na onlajn nastavi, kaže u intervjuu za Kurir epidemiolog prim. dr Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19.

Je li realno da se to sprovede?

- Iako je preporučena, gotovo uopšte da nema vakcinacije dece starije od 12 godina. Kao epidemiolog tvrdim, i to je živa istina - pravljenje kolektiva u kom se mešaju vakcinisani i nevakcinisani virusu praktično ostavlja motor da živi koliko god hoće. Ali odluku mora da donese Ministarstvo prosvete. Ne možete da ostavljate zajedno zaštićene i nezaštićene, i to prvenstveno u interesu nezaštićenih. I u Izraelu je to dokazano - kad se javi epidemija, kolektivni imunitet je uspešan samo kada je vrlo visok broj vakcinisanih. U momentu kada kreće epidemija, dolazi do proboja imuniteta i kod vakcinisanih i samo se dešava ono čemu smo sada svedoci - da se bolest menja i postaje daleko blaža. I tako vakcina deluje i na kraju krajeva smanjuje smrtnost, što je osnovni cilj. U situaciji kada nam raste broj zaraženih jedno od vrlo važnih pitanja je kako će se školski kolektivi rešavati.

A šta s mlađima od 12 godina?

- I to treba da reši Ministarstvo prosvete, a najverovatnije će biti da učenici od prvog do četvrtog razreda idu na nastavu, a petog i šestog da kombinuju dan onlajn, dan nastava. I nošenje maski je obavezno.

PREŠLI SMO I 500 INFICIRANIH, BRZO ĆEMO I DO 1.000! Korona brojke su otišle na čak 579 zaraženih za dan, što je gotovo sto više nego dan ranije. - To je, naravno, loše i meni je pokazatelj da je vrlo moguće da ćemo brzo stići do četvorocifrenog broja. Četvorocifren broj je paradigma da nema ni govora da može biti kao sada, a reč je o merama za okupljanje ljudi.

Jesmo li već u četvrtom talasu?

- Kad se gleda grafikon, to je još uvek blago povećanje. Ali svakako smo u talasu, samo što je pitanje da li ćemo da ga nazovemo talaščićem ili ćemo reći "porast u ovom trenutku". Najvažnije je kako će dalje ići. U Beogradu je od sredine jula registrovano više od 20 zaraženih povratnika s odmora iz inostranstva. A samo u sredu bilo ih je sedam.

I tu je ključ problema - iz šest okolnih država se ulazi slobodno, a plus se u Albaniju i Crnu Goru može slobodno i tamo uglavnom idu nevakcinisani.

- Svi naši građani su u obavezi da se prijave kad se vraćaju iz inostranstva ne računajući te zemlje tzv. mini-Šengena, tu je doneta politička odluka. Nažalost, sedam pomenutih je iz jedne od tih zemalja, gde naših turista ima više, ali neću da je imenujem. Ali imamo i unos virusa preko putnika u međunarodnom saobraćaju.

Mislite prvenstveno na Indijce, koji možda nose delta soj?

- Ne, i to je interesantno jer Indijce kontrolišemo. Uglavnom su vakcinisani i vrlo retko nalazimo zaražene, i to su uvek pojedinci. Leče se u hotelu, kao kućno lečenje, i u karantinu su.

SZO preporučuje moratorijum na treću dozu vakcina do kraja septembra. Stavljamo li ga i mi?

- Ne bih znao odgovor na to. Koliko znam, to je preporučeno samo za SAD. Ali naš stav o trećoj dozi je vrlo jasan - za sada se primenjuje samo za one izrazito oslabljenog imuniteta - koji imaju transplantirane organe, koji su na hemodijalizi, insulinski zavisni, pod nekom snažnom citostatskom terapijom ili terapijom zračenja. Sve te osobe su u krajnje ozbiljnoj opasnosti ukoliko dobiju kovid 19. Sve se drugo prati. Postaje jasno, barem što se Izraela tiče, da i kompletno vakcinisani obolevaju. Samo treba znati da Izrael testira oko 100.000 ljudi dnevno i da od toga ima oko 3.400 pozitivnih. A mi imamo veći procenat pozitivnosti od Izraela jer testiramo 10 puta manje ljudi.

Kada će biti treća doza za opštu populaciju u Srbiji?

- To bi trebalo da se reši u naredna dva meseca, ali ne verujem da će biti za opštu populaciju. Ne prejudiciram, ali daleko je logičnije da bude za starije i one s određenim bolestima, jer je njima slabiji imuni sistem.

Šta se menja sa 1.000 zaraženih dnevno?

- Četvorocifren broj je paradigma da nema ni govora da može biti kao sada, a reč je o merama za okupljanje ljudi.

Biće najviše 50?

- Ne znam, to je potpuno postalo besmisleno jer naši ljudi zaista ne poštuju mere.

VIŠE MI ČESTITAJU NEGO ŠTO ME NAPADAJU Jeste li uplašeni kad izađete na ulicu da će neka budala da vas napadne? - To što mi je neko iz besnog auta dobacio "Dosta više o vakcinama" ne doživljavam kao pretnju. Suština je u tome da on veruje da je to preterana priča, da to ne treba da se radi, a potpuno je obrnuto. I kad to objavim, hoću da naglasim da je to pogrešno ubeđenje, a ne govorim to zbog neke svoje bezbednosti. Osećam se potpuno bezbednim, i u Beogradu i svugde. Imam mnogo više situacija da me pozdravljaju, da mi čestitaju i žele sve najbolje, dok su ove nemile ipak retkost.

Sve je postalo besmisleno?

- Shvatanje da ne treba koristiti vakcinu u ovom trenutku je na granici razuma. Čućete, pogotovu od mlađih, da ne nameravaju da se štite vakcinom, već će preležati koronu i ojačati imunitet. A istina je da je daleko jednostavnije i bezbolnije s vakcinom. Ne kažem da bi vakcinacija potpuno zaustavila virus, već da bi njegova cirkulacija bila mnogo teža i neuporedivo manja. Ne možete zaustaviti cirkulaciju virusa u kolektivima koji će se formirati u septembru.

Tu smo kod kovid propusnica.

- Kovid propusnice izazivaju veliki, bezrazložni bes. Gradski zavod za javno zdravlje još 6. aprila je poslao dopis Skupštini i kriznom štabu Grada Beograda, kao i gradonačelniku, u kojem se naglašava da se mora voditi računa da prilikom okupljanja ljudi budu zaštićeni. Hiljadu puta smo govorili da to mogu biti ili vakcinisani, ili oni koji su preležali, ili negativno testirani. Ako nije ništa od toga, masku moraju da nose. A tehnika kako će se to izvesti nema veze s javnim zdravljem. Prihvatili su organizatori festivala, ali je ogroman broj događaja za koje niko nije tražio dozvolu. A tu su i svadbe i veselja. Najverovatnije ćemo opet biti prinuđeni da stvari rešavamo nekim merama za javno okupljanje. Jer sve ostale mere su na snazi - obaveza nošenja maski u zatvorenom, kao i izrazita obaveza nošenja u autobusima. Lokdauna, u smislu zabrane kretanja i policijskog časa, sasvim sigurno više neće biti.

O kovid propusnicama nikad nije raspravljano na sednicama kriznog štaba, jer to etički nije razrešeno. A za zdravstvene radnike je neetički da ne budu vakcinisani jer mogu da zaraze i pacijente.

Imamo i zakonsko i ustavno uporište da ta vakcinacija bude obavezna i opet ništa.

- Obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika još od marta neprekidno držimo na dnevnom redu sednica kriznog štaba, svaki put se o tome govori i preko toga se stalno prelazi.

Preko čega se još stalno prelazi na sednicama štaba?

- Određivanje kriterijuma kada se šta radi vrlo je teško dostići i sve se uglavnom ostavlja za ad hok procenu. Već sada smo u situaciji da o četvorocifrenom broju zaraženih treba ozbiljno da razmišljamo. Moje mišljenje, kao i mišljenje medicinskog dela kriznog štaba već je rečeno. Nema šta novo da se kaže. Pa onda zovu da pitaju za neku utakmicu, kako da se održi, treba li da se nose maske. Pa bude gužva kao na Marakani pre neko veče ili u Busijama. - To su situacije u kojima se krši sve dogovoreno. I šta tu može dalje da se radi? Nemoćni ste? - Jednostavno, to je prihvatanje činjenice da nismo u stanju da sprovedemo mere. Pa osećate li se kao ikebana i da ste samo tu da dajete legitimitet nečemu s čim niste saglasni? - Ne dajem legitimitet jer neprekidno govorim protiv nekih događaja i radim na tome da se što je moguće više primene mere. Treba shvatiti da mi iz medicinskog dela kriznog štaba ne rukovodimo državom, možemo samo da savetujemo. Isto radimo i u kriznom štabu, koji ne glasa, već se odluke donose.

Polažete li nade u lutriju kao stimulaciju za pre svega mlade da se vakcinišu?

- Nemam ništa protiv stimulacija, ali da bi mladi promenili mišljenje, treba s njima razgovarati. Imam utisak da to baš niko neće, počev od prosvetara. Pa čak i čitavo društvo stoji po strani i gleda šta će biti, sa strategijom "valjda neće". Ali za to sad nemamo vremena, sada treba snažno i aktivno insistirati na vakcinisanosti prilikom formiranja kolektiva. Lično ne vidim drugo rešenje. Da li se to zove obaveznost, da li je u sukobu s Ustavom ili ljudskim pravima... Te etičke dileme davno su rešene u mnogim zemljama, kao i u svakoj državi SAD.

I po Ustavu javno zdravlje je prioritetno u odnosu na pravo pojedinca.

- Tako bi trebalo da bude, ali se to u ovom trenutku ne vidi. To su političke odluke u kojima je javno zdravlje izdvojilo svoje mišljenje. Namerno kažem javno zdravlje jer je daleko šire od kriznog štaba. I svaka strukovna organizacija u zdravstvu, i u Srbiji i u svetu, a ne mislim tu na sindikalce, za obaveznu je vakcinaciju i odvajanje vakcinisanih u kolektivima, a ne samo krizni štab. Šta može nekoliko ljudi da uradi ako društvo ne želi da prihvati naučne dokaze?! Alternativa je da se na svakih 48 do 72 sata testiraju nevakcinisani, što je kod nas bilo rečeno, ali je odbijeno, čak i ako bi bilo besplatno.

GUČA JOŠ NEMA DOZVOLU KRIZNOG ŠTABA Hoće li biti Sabora trubača u Guči? - Sabor trubača u Guči još nije dobio dozvolu kriznog štaba za održavanje. Suština je u tome što je takav skup visokorizičan s ovakvim brojem dnevno zaraženih. Našu saglasnost mogu da dobiju samo ako obezbede sve što su rekli. Organizatori Guče i opština Lučani poslali su nam dopis u kom su napisali da neće moći da uđe niko ko nije vakcinisan ili testiran najviše 48 sati pre toga, kao i da će obezbediti punktove za testiranje. Takođe, naveli su da će biti četiri puta manje gostiju nego što se procenjuje, mada neću da pominjem brojeve da ne bude da radim protiv svih njih. Nijedan festival planiran za drugu polovinu avgusta još nije dobio dozvolu kriznog štaba za održavanje, mada je Guča na polovini meseca.

